El TS inadmet el recurs de la Generalitat contra la sentència que anul·lava el trasllat de menors del centre de Sogorb

En una providència datada del 22 de juliol, la inadmissió a tràmit s'acorda perquè "no s'ha justificat de forma suficient en l'escrit de preparació que les infraccions imputades a la sentència hagen sigut rellevants i determinants de la decisió adoptada en la mateixa". També s'imposen les costes a la Generalitat.

El tribunal assenyala que el recurrent "posa de manifest la seua disconformitat amb la resolució recorreguda, al·legant la falta de motivació de la sentència de manera genèrica, així com la necessitat d'aclariment de la doctrina jurisprudencial existent en relació amb la via de fet administrativa, sense que, d'aquesta manera, s'integre el juí de rellevància requerit legalment".

Considera així mateix la sala que no es fonamenta en el recurs que "concórreguen algun o alguns dels supòsits previstos que permeten apreciar l'interés de cassació objectiu i la conveniència d'un pronunciament de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem".

El tribunal també rebutja l'argumentació del recurs que la sentència "assenta una doctrina greument danyosa per als interessos generals", i afirma que "no queda acreditada de manera suficient, sense que el recurrent complisca amb l'obligació que sobre ell recau d'explicitar, de manera succinta i expressiva les raons per les quals la doctrina que conté la sentència discutida puga resultar greument danyosa per a aquestos, i sense vincular el perjuí a eixos interessos amb la realitat".