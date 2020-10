La Comunitat Valenciana viu l'octubre amb les nits més fredes de tot el segle XXI

Així ho ha indicat l'Agència Estatal de Meteorologia en el seu compte de Twitter, on ha detallat que aquesta nit ha sigut la més freda a aquestes dates d'octubre des de l'any 1984. La mínima de mitjana ha sigut de 6,2 graus; hi ha hagut temperatures per sota de zero a Ademús (-0,4) i observatoris com Xiva s'han quedat en 0,7 graus.

En general, en l'interior de la Comunitat Valenciana no s'han superat els cinc graus de mínima: 1,5 a Castellfort i Fredes; 2 a Vilafranca; 2,3 a Villena; 2,6 a Bunyol; 2,9 a Morella; 3 al Pinós; 3,9 a Utiel; 4,6 a Bétera o 5,1 a Xalans i Ontinyent.

També les capitals han registrat temperatures inusualment baixes. De fet, València no vivia una nit tan freda (10,3 graus de mínima) a aquestes dates d'octubre des del 13 d'octubre del 1975. A Castelló de la Plana, els 9,4 graus d'aquesta matinada han sigut la mínima més baixa a aquestes dates des de 1987, i a Alacant, els 10,9 graus de mínima han sigut la temperatura més baixa a aquestes dates mes des del 13 d'octubre del 2000.

De fet, segons un gràfic de la pròpia agència, només tres nits d'aquest mes d'octubre (les dels dies 7, 9 i 10) s'han situat per sobre de la mitjana, i des del dia 11, totes les nits han sigut entre dos i cinc graus més fredes de l'habitual.