Tres 'smartwatches' con más del 30% de descuento que puedes encontrar en El Corte Inglés por tiempo limitado

Ya sea para hacer deporte, para trabajar o para disfrutar de nuestras aficiones en el tiempo libre, los wearables siempre nos acompañan. Dentro de esta denominación de ‘tecnología para llevar’ encontramos gafas inteligentes, que se adaptan automáticamente a las condiciones de luz y algunas incluso incluyen bluetooth; y, también, las smart bands, que nos permiten tener un complemento de moda con prestaciones tecnológicas. Pero, si hay unos gadgets que son los auténticos protagonistas de este sector son los auriculares inalámbricos,pues su versatilidad para adaptarse a nuestras rutinas (dentro o fuera de casa) ha sabido ganarse el corazón de los usuarios.

No obstante, los smartwatches les siguen... ¡muy de cerca! Estos wearables no paran de ganar adeptos, y es que, además de cumplir la función de los clásicos relojes, nos ofrecen prestaciones muy atractivas que facilitan nuestro día a día. ¿Qué aún no tienes uno y lo quieres? Tranquilo, El Corte Inglés te lo pone muy fácil: hasta el 21 de octubre han rebajado algunos modelos de su catálogo y puedes encontrar los de algunas marcas, como Samsung o Huawei, con descuentos de hasta el 30%. ¿Te animas a echarles un vistazo?

¡Con más del 30% de descuento!

- Huawei Watch GT, en color marrón, al 33%. Este reloj cuenta con control cardiaco continuo, posicionamiento GPS preciso, control de sueño, batería de larga duración y es sumergible a 5ATM. ¿Lo mejor? Su diseño fino, clásico y elegante.

Huawei Watch GT. El Corte Inglés

- Samsung Galaxy Watch Active, en rosa, al 35%. Con un diseño minimalista y refinado que, sin embargo, se basa en la sencillez, este reloj cuenta con alta tecnología escondida en sus múltiples sensores (acelerómetro, giroscopio, barómetro, HRM, GPS...).

Samsung Galaxy Watch Active. El Corte Inglés

- Xplora 4 Blue, con el videojuego Aces of the Multiverse, al 30%. Pensado para los más pequeños, este smartwatch cuenta con localización de ubicación GPS, red 4G, es resistente al agua (IP67), cámara de 2 MP, llamadas de voz y podómetro, entre otros.

Xplora 4 Blue. El Corte Inglés

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.