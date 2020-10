Estrenan en el CaixaForum el ciclo 'Sala C: cinema, creació i art contemporani'

El ciclo, que tendrá lugar del 16 de octubre al 4 de diciembre, incluye proyecciones de las películas 'La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí', de David Pujol; 'Mapplethorpe: Look at the pictures', de Fenton BaiIley y Randy Barbato; y 'The man who stole Bansky', de Marco Proserpio.

Esta iniciativa, han explicado, representa una apuesta y una oportunidad para acercar documentales que prestan atención a los artistas, a sus procesos creativos y a las historias que hay detrás de sus piezas y para ver películas que a menudo quedan fuera de los circuitos comerciales.

La Fundación 'la Caixa' colabora en esta iniciativa con Dart Festival, el certamen que representa el punto de encuentro entre el cine y el arte en España.

Es el primer festival de cine documental dedicado al arte contemporáneo cuyo principal objetivo es entrelazar la cultura y el conocimiento con el gran público y lo hace a través de documentales que ofrecen una diversidad de enfoques y propuestas alternativas y atractivas para el público.