El BOE publica el canvi de nom de Villanueva de Castellón a Castelló

El Butlletí Oficial de l'Estat d'aquest divendres publica el canvi de nom del municipi valencià de Villanueva de Castellón a la forma en valencià 'Castelló'. Aquesta modificació, que ja va aprovar el Ple del Consell i compta amb l'aval de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha generat que l'Ajuntament de Castelló de la Plana anuncie un recurs administratiu.

El passat mes de juny, un informe de la Secció d'Onomàstica de l'ens normatiu del valencià, firmat pel seu president, el catedràtic Emili Casanova, afirmava que el topònim 'Castelló' és "la manera tradicional per la qual és coneguda la població en tota la comarca i per tots els veïns".

El municipi ha canviat diverses vegades de nom en les últimes dècades -ha sigut Castelló de la Ribera i Villanueva de Castellón - en un procés que ha passat pels tribunals. Aquesta modificació ha generat polèmica en la ciutat de Castelló de la Plana, coneguda habitualment també com Castelló i capital de la província de Castelló.

De fet, la líder dels 'populars', Begoña Carrasco, va instar l'alcaldessa, Amparo Marco, a "defendre l'exclusivitat en la identitat i els interessos de la ciutat". En una compareixença posterior, la primera edil de la capital de la Plana va indicar que va donar instrucció als servicis jurídics del consistori perquè iniciaren l'expedient administratiu corresponent a al·legacions i ha apuntat que si cal recórrer després als tribunals, es farà.

Marco va anunciar que l'Ajuntament de Castelló de la Plana anava a començar a actuar per la via "de la cortesia", i que anava a escriure una carta al president de la Generalitat, Ximo Puig, "per a comentar-li que Castelló és capital de província i que ja existeix el topònim com a tal i no pot haver-hi dues ciutats amb el mateix nom".