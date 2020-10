El emotivo gesto de Rosana tras conocer la enfermedad de su hermano: se ha rapado la cabeza

En la distancia todo es aún más complicado, porque hay una carencia que ni la mayor de las tecnologías puede solventar. De ahí que tengan que ser los pequeños gestos los que crucen todos esos kilómetros para demostrar cuánto se quiere a alguien. Máxime si es tu misma sangre, como le ha ocurrido a Rosana con su hermano.

La cantante canaria no está viviendo un año sencillo. A finales de 2019 -pronto se cumplirá un año-, rompía su relación con Toñi Moreno después de casi dos juntas y decidía refugiarse en Colombia, donde se encontraba grabando y preparando un programa cuando llegó marzo.

Eso significó, claro, que se quedase confinada en el país latinoamericano desde entonces, algo que más o menos ha sobrellevado bien, muy centrada en su trabajo, hasta que le ha llegado desde el otro lado del Atlántico una noticia terrible.

Uno de sus siete hermanos (Rosana es la más pequeña de los 8) padece cáncer de pulmón, un golpe que ha dejado muy tocada a la cantautora de 56 años -aunque su cumpleaños es en poco más de una semana- y por el que ha decidido hacer lo posible por que sienta su apoyo.

Este el motivo debido al cual la autora de éxitos como El talismán, Pa ti no estoy o Si tú no estás aquí se ha rapado la cabeza. "Por ti y contigo hermano...", ha escrito en su Instagram ante sus cerca de 280.000 seguidores junto a una imagen en la que se puede ver cómo una maquinilla repasa un lateral de su cabeza.

La artista ha incluido varios hashtags en la publicación, como #LaVidaEsBonita #LaVidaEsPaCompartir o #LoMejorEstaPorLlegar, que es una muestra del increíble amor fraternal que siente y que ha demostrado solidarizándose con la caída del cabello que suele producir el tratamiento del cáncer.

Es curioso, además, que justo coincidiese esta infausta noticia con la entrevista esta misma semana que le hizo la Cadena 100 a Rosana Arbelo en la que tenía que presentar su nuevo tema, La vida es bonita, que le ha encargado la emisora para el próximo día 19, en el que, como cada año, celebrarán su concierto Por ellas, que recauda fondos y sirve de homenaje a las mujeres con cáncer de mama.

"Lo irónico es que me encargáis este himno y justo hoy que la canción está terminada, me dicen que uno de mis hermanos tiene cáncer de pulmón. Hoy necesito que esta canción sea para mi hermano", confesó entre lágrimas. "Saldremos de esta. Estoy contigo aunque no esté ahí", mandó como mensaje.

Y es que, desgraciadamente, no es la primera vez que en su familia deben pronunciar más de lo que quisieran la palabra cáncer. "Cuando saqué Lunas rotas, mi primer álbum, tenía una hermana con cáncer que estaba muy malita, en ese momento hago la canción Sin miedo y se la dedico en el disco. Gracias a los milagros, ella se recuperó y está estupendamente", dijo con esperanza.