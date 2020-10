Consigue el maquillaje perfecto con el set de esponjas más vendido de Amazon

Gracias al surgimiento de una gran cantidades de canales digitales de maquillaje, la web nos permite acceder a verdaderos gurús de belleza y sus más increíbles técnicas. Sin embargo, a la hora de imitar los pasos y procedimientos, en muchas ocasiones nos vemos impedidas de replicar los resultados ante una amplia variedad de instrumentos que no tenemos en casa. Brochas grandes, medianas y pequeñas, que si no están a buen precio como este kit beauty, pueden requerir un desembolso que no estamos dispuestas a realizar.

Por suerte, existen algunas herramientas compatibles con distintos productos y cuyos resultados son ideales. Es el caso de las esponjas del tipo beauty blender. Creadas hace más de una década por una pareja de reconocidas maquilladoras de Hollywood, todavía causan furor en la industria de belleza y cosmética. Su versatilidad permite alcanzar mayor precisión y un acabado todavía más perfecto sobre las marcas de la piel. El secreto radica en su elaboración con materiales que no absorben bases líquidas ni polvos. Sin dudas se han convertido en un must entre los básicos de tu neceser.

¿Y qué crees? Una vez más en 20decompras fuimos en búsqueda de esos artículos que necesitas tener en casa y hemos dado con un espectacular set de esponjas de maquillaje perfectas para llevar tu técnica a otro nivel. Son de la marca Beakey, cuentan con casi cinco estrellas doradas y más de 19.000 valoraciones. Su material suave y libre de látex, es compatible con bases, cremas, líquidos, polvos y correctores. Este juego, de cinco unidades de diferentes colores, puede ser tuyo por menos de nueve euros. ¿A qué esperas para tener el tuyo?

Ideales para todo tipo de maquillaje, el set de esponjas de Beakey. Amazon

Por qué deberías incluirlas en tu rutina de maquillaje

Aptas para todo tipo de cosméticos : base, crema BB, polvo, corrector, líquido, etc.

: base, crema BB, polvo, corrector, líquido, etc. Uso mojado y seco. La esponja de mezcla se hace más grande en agua, el tacto elástico, no es fácil de deformar.

La esponja de mezcla se hace más grande en agua, el tacto elástico, no es fácil de deformar. Forma ideal. El tamaño de los poros es uniforme y fino, se puede usar para maquillaje y ahorrar la cantidad de cosméticos.

El tamaño de los poros es uniforme y fino, se puede usar para maquillaje y ahorrar la cantidad de cosméticos. Material libre de látex. Huevos de esponja de belleza de sensación suave, le brinda una aplicación de maquillaje perfecta.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.