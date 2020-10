Sainz: "No sé si calificar como una victoria el Princesa de Asturias, pero sí es un gran orgullo"

"Sí es un gran orgullo y una gran satisfacción el recibir este premio. El deportista tiene muchos días duros, de entrenamiento, con sinsabores y momentos difíciles, y otros en los que las cosas tienen otro carácter y este es un día agradable y feliz. Calificarlo como victoria no sé, pero sí que es un día para estar muy contento", señaló Sainz en rueda de prensa desde Oviedo, donde este viernes recibirá el galardón.

El madrileño tiene buenos recuerdos de Asturias, "probablemente junto con las Islas Canarias quizá el sitio donde más afición hay al mundo del motor a través de rallys emblemáticos como el Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias".

"En mi época del Campeonato de España de Rallys venía a competir aquí y tengo muy buenos recuerdos de la gran afición, grandes amigos, y de carreras y carreteras muy difíciles, que patinan bastante y con unas condiciones climatológicas que hacían que fuesen muy difíciles y que hasta que no pasases la meta no estuvieses tranquilo porque llegaba el orbayo y cambiaba una clasificación. Es uno de los sitios donde más he disfrutado", añadió.

Tras reconocer que este jueves, junto a su familia, disfrutó de una "fantástica cena" en Oviedo y alabar la "gastronomía tremenda" de la región, fue preguntado por un asturiano 'ilustre' y amigo como Fernando Alonso, al que no ha "visto" y del que está "contento" por su vuelta a la Fórmula 1 porque "es lo que más le apetecía".

"Creo que son buenas noticias para la F-1 y para España por tener en 2021 dos pilotos, Fernando en Renault, y mi hijo Carlos en Ferrari, es para estar de enhorabuena. Fernando quería afrontar este reto con un equipo que cada vez está mejor y estoy contento con él y por la F-1", remarcó el bicampeón del mundo de rallys.

De todos modos, no quiso darle ningún consejo. "Igual que sí me atreví para darle alguno para su primer Dakar este año, no me atrevería ahora porque él sabe mejor que nadie lo que tiene que hacer para prepararse lo mejor posible para su reentrada en la F-1", expresó.

Sainz cree que el ovetense "conoce mejor que nadie" los entresijos del 'gran circo" y que "seguro que va a llegar bien preparado" para subirse a los monoplazas "más rápidos de la historia". "Creo que antes de los test de 2021 se va a montar en el coche de 2018 para hacer algunos kilómetros y llegar bien físicamente a la pretemporada", indicó.

Por otro lado, el actual ganador del Rally Dakar en la categoría de coches, apuntó que con la pandemia del coronavirus "lo que más ha variado" en su preparación para defender su título en 2021 es "en cuanto a rodar con el coche" porque lo que es el aspecto físico "no va a sufrir muchos cambios".

"Pero para las carreras y los test ha sido diferente, como ha sido el caso de no poder ir a Marruecos y tener que ir a Andalucía. No hemos podido ir a los sitios donde realmente pruebas el coche en las circunstancias que te vas a encontrar, pero esperamos poder ir en diciembre a Arabia Saudí para hacer alguna Baja o alguna carrera corta para probar en un terreno similar las modificaciones que hemos hecho", subrayó el piloto español.

PIDE TRABAJAR "EN EQUIPO" Y DANDO "EL MÁXIMO CADA UNO" ANTE EL COVID-19

Finalmente, Carlos Sainz recalcó que era "una contestación difícil" dar algún tipo de recomendación para combatir la actual situación con el COVID-19. "Es una situación tan atípica y anormal que está claro que todos debemos trabajar en equipo y afrontándola cada uno de forma personal dando el máximo y apoyándonos unos a otros y de manera poco egoísta", opinó.

"Esta situación cambia día a día y la estrategia para solventar los problemas y avanzar es complicada, y parece que habrá que esperar a que tengamos esa vacuna. Ahora creo que es una enfermedad más conocida y que estamos en una situación mucho mejor, por lo que pienso que hay que aprender a convivir con ella, eso sí, con todas las medidas y protegiendo a la gente de más riesgo. Pero dentro de lo que se pueda soy partidario intentar hacer una vida 'normal'", sentenció.