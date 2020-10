Cardi B confirma la reconciliación con el padre de su hija, Offset, tras pedir el divorcio

El mes pasado, Cardi B pidió el divorcio a su marido, Offset, tras repetirse otra supuesta infidelidad por parte del rapero. Sin embargo, parece que se ha arrepentido puesto que acaba de confirmar su reconciliación.

La rapera neoyorquina de origen puertorriqueño ha contado en exclusiva al portal TMZ los motivos por los que ha cambiado de opinión para darse otra oportunidad con el padre de su hija.

En su día, la actriz "no meditó correctamente la decisión y siguió adelante sin pensar en las consecuencias" y desmiente la maniobra publicitaria que algunas personas le habían atribuido.

“Un día estoy feliz y al siguiente quiero pegarle, y luego empiezo a echarle de menos otra vez”, ha declarado la artista a la vez que se autodenominaba como una “perra loca” por su indecisión.

Asimismo, la intérprete de WAP ha reconocido que “es realmente difícil no poder hablar con tu mejor amigo”. Por otro lado, como es habitual, no ha tenido pelos en la lengua al decir que también “es realmente difícil no tener un pene”.