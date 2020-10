Augusto Algueró se sincera sobre el estado de salud de su madre, Carmen Sevilla: "No se reconoce"

Desde primera hora de la mañana lleva siendo Trending Topic en toda España, una muestra del amor y devoción que se siente por ella, Carmen Sevilla, que este viernes 16 de octubre alcanza los 90 años. La pena llega cuando se descubre que ella no sabe siquiera quién fue, tal y como ha contado su propio hijo, Augusto Algueró.

Este año, como solía ser habitual, no habrá comilona y reunión en el restaurante Zalacaín de Madrid. Pero no por el coronavirus, sino porque ya hace una década de la última vez que pudieron celebrarlo: desde entonces el Alzhéimer de la actriz ha ido a más y más cada año.

En marzo de 2015 la familia ya no podía hacerse cargo de ella, así que con los pocos recuerdos que le quedaban, la llevaron e ingresaron en una residencia especializada en dicho deterioro cognitivo. Cinco años después, su hijo asegura que el terrible proceso del olvido ha seguido haciendo mella en la que fuera María Magdalena en Rey de Reyesy que pierde la memoria a grandes pasos.

"Ya no conoce a nadie. Tampoco se conoce a ella misma. Además, físicamente es una mujer de 90 años", resalta Algueró ante las preguntas de la revista Semana, recalcando quizá que ya no es que no sepa quién fue Carmen Sevilla, sino tampoco María del Carmen García Galisteo (su verdadero nombre).

"Ella está bien de salud, pero con lo que supone encontrarse en una fase severa del Alzhéimer. Tiene una salud excepcional, con un ritmo cardiovascular perfecto, una circulación sanguínea buena, no fumaba, cuidaba su alimentación... En este sentido, su salud es muy buena", afirma su hijo, dando a entender que lo único que ha dejado de funcionar ha sido la mente.

Hoy cumple noventa años Carmen Sevilla. La hija del inmortal "Kola" (ya traía la copla puesta de cuna), la cristiana y decente, la moderadamente descocada...la que supo ser tanto la novia como la abuela de España: la de las mil reinvenciones. Felicidades, Carmen💜 pic.twitter.com/QJbk6MndB3 — Lidia García 🌈the queer cañí bot💃 (@thequeercanibot) October 16, 2020

Hoy cumple 90 años Carmen Sevilla: en mi opinión, la María Magdalena más guapa de la historia del cine pic.twitter.com/bGhPIH7eaU — P. José María ✞ (@paterjm) October 16, 2020

Augusto, el hijo que tuvo la estrella con su primer marido y que ella consideraba la única "bendición" que este le dio, afirma sobre su madre "está muy cuidada y muy bien atendida". "Acudo con asiduidad, siempre que puedo. Y cuando no puedo, hablo con la residencia para que me cuenten cómo ha pasado el día", explica.

"Ahora me encuentro bien. Después de tantos años uno ya se hace a la idea de la situación de su madre. Ya ha pasado tiempo de esa fase en la que veías que se apreciaba el deterioro cognitivo y que iba perdiendo facultades. Eso era muy duro. Con el tiempo tu cabeza acepta la situación", se sincera sobre cómo finalmente ha aceptado el orden de la naturaleza.

Hoy cumple 90 años nuestra actriz más guapa y entrañable: Carmen Sevilla. pic.twitter.com/XYJKIlPo3E — David Pérez (@22davidperez) October 16, 2020

Asimismo, reconoce que no solo lo ha pasado mal por culpa de la enfermedad de su madre, sino que "ahora con el Covid todo es más difícil" y, por ello, "la residencia se ha blindado y las visitas son muy reducidas y en condiciones excepcionales", como mandan los protocolos.

Es por ello que cuesta celebrar un cumpleaños con quien fue "la novia de España" primero, de ahí que Lola Flores, con quien compartió cartel junto a Paquita Rico en la mítica El balcón de la luna, dijese de ella "Conmigo los hombres se quieren acostar, pero con Carmen se quieren casar", y segundo, la abuela de este país, con muchas de sus intervenciones televisivas (y algunos errores en directo) siendo recordadas hoy con cariño por sus seguidores en las redes.

-¿Tu eres ciego?

-Si

-Que bonito, que alegría...



Pues eso. Felices 90, Carmen Sevilla. pic.twitter.com/sPFvOfE30S — El Palentino radioactivo 🐊 (@the_manfly) October 16, 2020