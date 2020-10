Ivan Labanda abandona el programa de humor y parodias 'Polònia' y vuelve al teatro con 'La jaula de las locas'

Avui dic adéu al Polònia. Començo una nova etapa professional amb ganes d’encarar nous reptes 🙌🏼 Han estat uns anys preciosos on he format part d’un equip meravellós i inoblidable. Gràcies per fer-me un forat a la familia! 😍@poloniaTV3 @tv3 @MinoriaAB