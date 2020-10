Illa: "Estas Navidades serán diferentes, nos esperan seis meses complicados"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido este viernes que "quedan cinco o seis meses hasta que llegue la vacuna, si todo va bien, que serán complicados" y ha advertido que estas Navidades "van a ser diferentes" debido a la incidencia de la Covid en España.

Así lo ha manifestado durante una entrevista en el programa El món de Rac 1. "No tenemos que descartar que hay un virus circulando entre nosotros y que, periódicamente, en función de cómo avance, habrá que ir tomando medidas". Illa ha dicho que en diciembre no estará ni de cerca la situación controlada y ha asegurado que estas Navidades "no serán como las del año pasado, van a ser unas Navidades diferentes".

Aunque no ha querido anticiparse, ha apuntado que no es lo mismo un encuentro familiar "con medidas suficientes" que otro encuentro con numerosas personas y "sin conciencia de estar en un escenario de pandemia". "No quiero anticipar nada. Quedan dos meses por delante, tenemos que llegar en las mejores condiciones posibles", ha abundado.

Sobre la vacuna

"No está descartado" que la vacuna llegue para Navidad, ha asegurado Illa. Pero ha advertido de que "no es seguro". Por eso, el titular de Sanidad ha afirmado que este próximo verano, en el caso de que ya hubiera llegado la vacuna, "la situación sería mucho más normal, muy diferente a la de ahora".

Illa se ha mostrado más realista respecto "a primeros de 2021, enero o febrero" como un horizonte que contempla como más probable como fecha de llegada de la vacuna. "Quedan cinco o seis meses hasta que llegue la vacuna, si todo va bien, que serán complicados y en los que tenemos que seguir esforzándonos mucho".

En este sentido, Illa ha afirmado que los primeros grupos de ciudadanos en vacunarse serán "quienes digan los técnicos". Illa ha destacado que "una gran mayoría de la población" quiere vacunarse al ser preguntado por las acciones que se llevarían a cabo con las familias que se nieguen a ello. "Combatamos comunicativamente a los que lanzan mensajes engañosos". "Los antivacunas no tienen razón, hablan desde la ignorancia científica y perjudican a la sociedad. Cuando hay vida por medio, no", ha zanjado.

Descarta un nuevo confinamiento (por ahora)

Illa ha sido claro: "Esto no se soluciona en 15 días", ha sentenciado. "Estamos viendo un contexto europeo muy preocupante. Me gustaría transmitir a la ciudadanía que la situación es preocupante, que el virus está entre nosotros. Nos esperan unos meses en los que vamos a tener que tomar precauciones y adoptar medidas muy quirúrgicas durante meses. Viene un periodo largo de tiempo hasta que no tengamos la vacuna y cuando la tengamos necesitaremos unos meses para vacunar a todas personas", ha expuesto el ministros de Sanidad.

No obstante, Illa ha sido tajante a la hora de afirmar "descarto un confinamiento como el de marzo si tomamos las medidas que estamos tomando".

Preguntado también por el borrador de un nuevo Plan de Respuesta Temprana, Illa ha defendido que no se trata de un nuevo plan sino que "un borrador técnico trabajado con las CC AA" que "no está cerrado, está vivo y veremos si estamos en condiciones de discutirlo en el Consejo Interterritorial. Todavía está expuesto a discusión técnica", ha asegurado. "Es un documento técnico y veremos qué recorrido tiene. Las respuestas en cada territorio han de ser diferentes y adaptadas a cada territorio", ha agregado.

El ministro, que al comienzo de la entrevista ha asegurado que nunca ha pensado en renunciar al cargo por la crisis de la pandemia, ha indicado también que de momento cree que el público en los estadios de fútbol "es una cuestión que podemos dejar para más adelante", pues no considera prudente que se produzcan aglomeraciones a las entradas y las salidas de los partidos.