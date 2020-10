Ana Mena responde a los que dicen que se le cayó el tampón durante su visita a 'El hormiguero'

Este jueves, la cantante Ana Mena visitó El hormiguero para repasar su exitosa carrera musical tras ser número uno en Italia durante nueve semanas con el tema Un passo dalla luna. Pero, además de su entrevista, la artista llamó la atención por un contratiempo que tuvo y que pasó desapercibido pero provocó que las redes comenzaran a decir que se le había caído el tampón.

Pablo Motos dio a la también actriz el Disco de Platino y Oro por A un paso de la luna, la versión en español de su exitosa canción, un momento que la asombró en pleno directo. Pero al termina el programa, otra de las sorpresas que se llevó fueron los comentarios que leyó en Twitter sobre una anécdota sin importancia que muchos malinterpretaron.

Cuando empezó la sección de las Twin Melody, las gemelas entraron al ritmo de la música y Pablo Motos y ella se unieron al baile, pero esto provocó que a Ana Mena se le cayera algo de dentro del vestido. De repente, el plano mostró a la malagueña tocándose entre las piernas y, después, cayó un pequeño objeto blanco al suelo.

La cantante siguió bailando como si nada, pero lo que se desprendió se quedó en el suelo durante toda la sección, y las redes se dieron cuenta rápidamente. "¿Alguien más ha visto que se le ha caído el tampón a Ana Mena?", preguntó un tuitero. "Hagas lo que hagas, ponte bragas", bromeó otro. Rápidamente, los usuarios asumieron que era un tampón y que se le había caído porque no llevaba ropa interior, como si esto fuera un simple corcho que se puede caer tan fácilmente.

Alguien más ha visto que se le a caído el tampón a Ana Mena? 😳#AnaMenaEH — Álex🇪🇸 (@REALBETIS121907) October 15, 2020

Pero, obviamente, no era un tampón, y ella misma lo explicó en sus stories de Instagram. "Lo que se me ha caído por el vestido era el imán del micro, que estoy leyendo comentarios y ha sido muy anecdótico", aclaró entre risas y luego lo mostró a la cámara. "¡Señores, esto es lo que se me ha caído del vestido!".