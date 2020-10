Hasta 30 horas de autonomía y un peso de 47 gramos: así son los auriculares de 20 euros para hacer deporte

Este año lo tienes claro: tus rutinas de ejercicio las vas a llevar a cabo en casa. Aunque algún día disfrutarás de una sesión de running o bici en la calle, la mayoría de entrenamientos serán indoor. ¡Así el frío no es una excusa! Eso sí, para llevarlas a cabo como es debido hasta decidido montarte un pequeño gimnasio en casa y, aunque no tienes espacio para una máquina de correr como la del gimnasio, sí que has incluido en tu gim particular un steeper que, además de ocupar poco sitio, nos permite hacer mucho ejercicio. Tampoco te faltarán mancuernas, comba, pesos, rodillos y todo lo necesario para cumplir con tus objetivos fitness.

Claro que, al realizar tu solo el ejercicio, sin la compañía de otras personas y sin las palabras de aliento de un monitor, necesitas encontrar un extra de motivación que te ayude a no abandonar tus propósitos. La música puede ser ese plus necesario para terminar la sesión de entrenamiento sin apenas plantearte el que no puedes con ella. Además, también es la mejor compañera para recorrer kilómetros ya sea andando, corriendo o en bici. Eso sí, para poder disfrutarla sin estar pendiente de cables o de aparatos, necesitas un equipo de sonido inalámbrico que apenas notes que lo llevas. Los auriculares bluetooth son la mejor opción, pero debemos apostar por aquellos que, además de autonomía y buen sonido, tengan poco peso para que nada nos moleste durante nuestros entrenamientos.

En el catálogo de ofertas flash de Amazon hemos encontrado el modelo de Tagobee que, además de contar con buenas prestaciones técnicas, tan solo pesa 47 gramos, por lo que podemos llevarlos cómodamente en las orejas. Pero, lo mejor de todo es que durante las próximas horas están rebajados un 33% y pueden ser tuyos por menso de 20 euros. ¿Quieres descubrir el resto de características?

Lo más destacado de estos auriculares

Sonido envolvente. Para asegurar una experiencia completa, adaptada a las necesidades o exigencias del usuario, estos auriculares inalámbricos cuentan con tecnología de reducción de ruido ambiental. Así, bien se esté practicando deporte, viendo una película en ‘streaming’ o realizando una llamada, las interrupciones no tendrán lugar.

