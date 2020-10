Pla de xoc municipal amb 400 contractacions directes

L'agència municipal d'ocupació València Activa ha llançat un pla de xoc per a fer front a la crisi, amb una inversió total de 5,63 milions d'euros en contractacions directes, formació per a l'ocupació i ajudes per a l'emprenedoria.

Fins a final d'any, l'Ajuntament realitzarà 394 contractacions directes a través de diversos convenis amb la Generalitat: el programa Ecovid (aturats a conseqüència de la pandèmia) donarà treball a 149 persones, Emcorp (majors de 30 anys) a 146 persones, Empuju (joves) a 46, mentre el pla d'ocupació local permetrà la incorporació de 53 treballadors. Dels més de 5,6 milions, un milió procedeix de fons municipals i la resta del servei valencià d'ocupació Labora.

Així ho va anunciar ahir la regidora de Desenvolupament Innovador, Pilar Bernabé, que va destacar l'esforç per a ajudar a petites i mitjanes empreses i treballadors. La pandèmia de Covid-19 ha “trencat” les bones xifres que mantenia València a principis de 2020 en matèria d'ocupació, per la qual cosa el Govern municipal creu que és més necessari que mai dur a terme accions dirigides a combatre l'atur.

En formació per a l'ocupació s'impartirà una àmplia oferta de cursos per a 780 persones, entre els quals destaca el de programació i xarxes socials i el de capacitació web. Estan reorientats al format online, especialment per a combatre la bretxa de gènere i la bretxa digital.

Dins de l'oferta també hi ha formació dirigida a dones que han perdut el treball a conseqüència de la pandèmia, amb l'adquisició d'habilitats com parlar en públic o capacitat per al lideratge.

I, en matèria d'emprenedoria, l'Ajuntament incrementarà la formació específica per a la creació d'empreses i reforçarà l'oficina Re-Activa, que es va posar en marxa durant l'estat d'alarma i on autònoms, pimes i empreses reben assessorament sobre les ajudes a les quals poden optar.

Pressupost municipal

D'altra banda, ha començat el procés per a negociar el pressupost municipal de 2021 entre els diferents grups polítics més enllà dels que componen el Govern local, Compromís i PSOE. El regidor d'Hisenda, Borja Sanjúan, va anunciar ahir la convocatòria amb caràcter extraordinari de la Comissió d'Hisenda amb l'objectiu de donar compte sobre els ingressos del pressupost municipal 2021, “en línia amb el Pacte per la Reconstrucció de la ciutat després de la pandèmia de la Covid-19 que es va aprovar el mes de juliol passat”.

L'edil convida a l'oposició “a mantindre un procés de diàleg, tal com ja s'està produint amb Ciutadans”, i anima a totes les forces polítiques “sincerament a explorar aquesta possibilitat i sumar-se a la voluntat d'acord”.

El grup municipal popular a l'Ajuntament de València va respondre ahir mitjançant la seua portaveu, María José Catalá, que negociarà el pressupost de 2021 si es reverteix la pujada d'impostos aprovada en 2019 per l'Executiu local i aplicada enguany. El portaveu municipal de Ciutadans, Fernando Giner, va afirmar que el seu grup es compromet a donar suport al text si compleix el pacte de reconstrucció postCovid-19.