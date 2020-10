La Politècnica reprén les classes presencials

El campus de Vera de la Universitat Politècnica de València (UPV) reprendrà aquest pròxim dilluns, 19 d'octubre, la formació presencial, després d'estar dues setmanes oferint les classes per internet després de detectar-se un brot de Covid19 provocat per una festa no autoritzada en el terrat del col·legi major Galileo Galilei.

Des del passat diumenge 4 d'octubre, i d'acord amb les autoritats sanitàries, es decidira que la docència en aquest campus passara a la modalitat online i es restringiren totes les activitats presencials dels estudiants, les classes realitzades de manera telemàtica s'han desenvolupat “amb total normalitat”, segons van assenyalar ahir fonts de la institució acadèmica.

Després de la festa en el Galileo Galilei, van donar positiu en Covid-19 un total de 131 estudiants allí allotjats, alumnes de diverses universitats públiques i privades de la província de València, la qual cosa va portar a Sanitat a ordenar el seu confinament en eixes instal·lacions i a suspendre les pràctiques dels estudiants de Ciències de la Salut.

La Universitat Politècnica de València, en el campus de Vera de la qual es troba el citat col·legi major, encara que en una parcel·la privada, va decidir suspendre les classes després de donar positiu alguns alumnes amb l'objectiu de contindre el possible contagi a l'entorn del campus.

Des de la UPV sempre han destacat que la presencialitat és un dels valors d'aquesta universitat com a institució i és clau per a seguir amb la formació, i indiquen que des de l'inici del present curs, la comunitat universitària “ha mantingut un comportament exemplar als campus”.

No obstant això, recorden la importància de la responsabilitat personal i la necessitat de mantindre i complir les mesures preventives establides en el Protocol Intern d'Actuació davant l'Activació de l'Alerta Sanitària per Coronavirus SARS-CoV-2 aprovat per la UPV i les directrius de les entitats docents.