Carolina Sobe pone en duda la adicción de Anabel Pantoja a los ansiolíticos: "A lo mejor no es para tanto"

A finales de septiembre, Anabel Pantoja se abrió en canal en una entrevista en Sábado Deluxe y confesó que estaba enganchada a los somníferos y se tomaba más del doble de lo que le recomendaba su doctor. Sin embargo, ya que su círculo cercano no sabía nada de eso, su compañera de cadena Carolina Sobe opina que quizá no es tan grave lo que ha contado.

"Si la tengo enfrente en el Deluxe le digo: 'No te creo'", comenta en exclusiva en una entrevista con Lecturas. Los cabos suelos de la historia de "'Tragabel' Pantoja", a la que llama así por su forma de comer, hacen dudar a la exconcursante de GH 11 y GH Dúo: "Me extraña, me rechina un poco que Anabel no contase su adicción a las pastillas a nadie".

Y es que la colaboradora de Mediaset no entiende que, siendo Belén Esteban su gran amiga, no le haya preguntado y se haya apoyado en ella sabiendo que ella pasó por un problema similar.

"Tú puedes tener el problema de los ansiolíticos, pero no veo yo que sea un drama cuando ni siquiera tu mejor amiga lo sabe", añade. "¡Lo siento mucho, igual me meto en un lío pero has utilizado una cosa que a lo mejor no es tanto!".

Pero, además, Carolina Sobe también comenta en la entrevista con Lecturas el paso de Anabel Pantoja por el reto de adelgazamiento de Sálvame, sección para la que ella se ofreció. "Se lo propuse una vez pero prefirieron dársela a 'Tragabel' Pantoja. ¿Y qué hizo ella? Enseñar a la gente a comer mahonesa hasta en la pizza", se queja. "¡Es que se la pongo en el pelo! ¡Alentar a la gente a que coma mal no es bueno!".