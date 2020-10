Las discotecas de Madrid pueden reabrir ya como bares para eludir la crisis

Salas de baile y de fiestas, discotecas y cafés-espectáculo pueden funcionar desde este jueves como restaurantes, bares y cafeterías, con un horario de cierre máximo a la una de la madrugada en las zonas sin restricciones, que no se aplicará al servicio de entrega de comida a domicilio y de recogida por clientes, según publicó este mismo jueves el BOCM.

Madrid ordenó el cierre de las discotecas el pasado 19 de agosto para tratar de contener el coronavirus.

Este miércoles, Cataluña aprobó el cierre de bares y restaurantes durante un mínimo de 15 días, limitar el aforo de los comercios al 30%, reducir el de cines y teatros al 50%, y suspender las actividades deportivas no profesionales, mientras recomienda limitar al máximo la movilidad.

Según la nueva orden publicada en el BOCM, el espacio destinado a pista de baile o similar no podrá ser utilizado para su uso habitual, si bien podrá ser habilitado para instalar mesas o agrupaciones de mesas manteniendo siempre la debida distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes y entre las sillas de las mesas o, en su caso, agrupación de mesas.

Horarios

Los citados locales no podrán iniciar su actividad antes de las 8.00 horas y deberán cesar la misma, como máximo, a la una de la madrugada en las zonas de la Comunidad de Madrid donde no haya restricciones de movilidad, no pudiendo en ningún caso admitir nuevos clientes a partir de las doce de la noche.

En cambio, en las zonas con restricciones, como Madrid capital, deberán cerrar a las once de la noche como tarde y admitir a nuevos clientes a las diez como máximo.

Estos horarios son los mismos que tienen en la actualidad los establecimientos de hostelería y serán de aplicación a bares de copas, tabernas y bodegas, chocolaterías, heladerías, salones de té y asimilables, bares y restaurantes de hoteles, salones de banquetes, café-espectáculo, salas de fiestas, restaurantes-espectáculo, discotecas y salas de baile, teatros, pabellones de congresos y parques de atracciones y ferias, siempre que dispongan de servicio de bar con licencia.