Pablo Motos se desespera con las Twin Melody: "Me estoy volviendo loco, no sé si aguantaré mucho más"

Las Twin Melody son unas hermanas que arrasan en TikTok con sus vídeos y que se han estrenado esta temporada como colaboradoras de El hormiguero tras acudir a mediados de marzo como invitadas al programa de Antena 3.

Este jueves volvieron a aparecer para presentarle a Pablo Motos y a su invitada del día, Ana Mena, lo último en la red social de vídeos, y para ello contaron con la presencia del cantante Karetta el Gucci, intérprete de la canción del baile estrella de TikTok.

Tras intentar seguir la coreografía, Motos afirmó: "Me pasa que cuando me dirijo a una, me contesta la otra y no sé con quién estoy hablando". Las hermanas le preguntaron si sabía "quién es quién", pero el presentador sorprendió a los espectadores del programa al no saber ni el nombre de sus colaboradoras (Paula y Aitana).

Las dos se mezclaron sin que el presentador las viera y, al darse la vuelta, no logró diferenciarlas: "Tenía un 50%", exclamó. Mena, en cambio, señaló que "os diferencio desde el primer día –ya las conocía de otra ocasión-. Tienen algo diferente para distinguirlas, pero no sé el qué".

"Te traemos otra sorpresa", le indicaron al presentador entre risas y aspavientos, pero a Motos no le hizo tanta gracia: "Me estoy volviendo loco, no sé si aguantaré mucho más", admitió mientras daban paso al vídeo del siguiente invitado, Moha Freestyle, que demostró sus habilidades con el balón.