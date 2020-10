Ana Mena, en 'El hormiguero': "Cuando conocí a Almodóvar se estaba comiendo una piña gigante"

El hormiguero cerró la semana este jueves con el toque musical que le otorgó la visita de Ana Mena. La cantante ha sido la única española en lograr el número uno en Italia durante nueve semanas con la canción Un passo dalla luna.

Además, la intérprete recibió de manos de Pablo Motos el Disco Platino y Oro por la canción A un paso de la luna, la versión en castellano del éxito que ha tenido en tierras transalpinas y que la ha catapultado a lo más alto en sus listas de ventas.

Pero Mena también recordó con el presentador su época como actriz: "A los 13 años fuiste chica Almodóvar interpretando a la hija de Antonio Banderas en la película La piel que habito y donde cantabas un tema en portugués", comentó Motos.

La cantante señaló que "me llamaron porque necesitaban una chica que cantara aparte de actuar. Me citaron un día en la casa de Alberto Iglesias, que era el encargado de la banda sonora de la película, y me pidieron una canción en portugués".

"Me aprendí como se pronunciaba todo con Google Translator para hacerla como si fuese un loro, pero ahora mismo, si me dices que cante el tema, no podría", aseguró Mena. "La grabé allí y al mes me citaron en el despacho de Pedro Almodóvar".

Ana Mena, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

La anécdota que vivió le encantó al presentador y a las hormigas: "Recuerdo que se estaba comiendo una piña gigante y fue muy majo conmigo". Trancas añadió que "por eso tiene ese peinado", entre las carcajadas del presentador y la invitada.

"Me pidió que le cantara la canción que había grabado hacía un mes", recordó la artista, pero, en ese momento, el presentador exclamó: "¡Para, para, para! Se estaba comiendo una piña muy gorda, espera que me haga a la idea, y te dijo que cantases a capela".

Mena señaló que "se portó muy bien conmigo, estaba atento y le canté la canción en portugués. Me dijo que no creciera mucho porque me necesitaba para un papel de una niña de 9 años. Fíjate si le hice caso que me he quedado así", añadió entre risas.

Tras el recuerdo de su encuentro con el director de cine, la cantante y el presentador continuaron la entrevista, pero Motos seguía dándole vueltas al tema de la piña y no paró hasta que alguien del equipo le consiguió traer unos trozos que degustó junto a su invitada: "Quiero sentirme como Almodóvar", concluyó el valenciano.