Tu horóscopo diario: viernes 16 de octubre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 16 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No quieras ir más lejos de lo que te pidan en un asunto profesional y cíñete a lo que te pidan porque de esa manera quedará en su sitio tu trabajo y el de los demás también. Confía en ti y ganarás. Por la noche disfrutarás de algún placer que te gustará mucho.

Tauro

Hoy no te van a faltar momentos de esos que te apetecería tener más a menudo, relajantes, muy divertidos, en los que reirás bastante y con gente con la que te llevas bien y la comunicación será fluida. Lo mejor que puedes hacer es vivirlos con intensidad.

Géminis

Una música o un libro te hará recordar y volver a sentir momentos muy emotivos y felices que te harán revivir sensaciones muy positivas. No caigas en la melancolía, simplemente alégrate de ellos y de haberlos podido disfrutar. Llegarán más.

Cáncer

Llega algo que anhelabas mucho y que ahora ya tocas con la punta de los dedos. Quizá esa persona que te interesa tanto da un paso al frente y muestra que está en la misma onda que tu. Sensaciones intensas con todo ello, déjate llevar sin más.

Leo

Es cierto que debes tomar una decisión importante en la que también está implicado, además de las emociones, lo económico. Puede que no tengas que renunciar a todo, pero sí a alguna parte de ese asunto porque el presupuesto se haya acortado.

Virgo

Intenta protegerte de algo que de lo que no eres responsable pero en lo que tienes cierta implicación o eso al menos piensan los demás. Procura explicar todo con calma, hazte escuchar sea como sea. No dejes que comiencen los malentendidos.

Libra

Luna nueva hoy en este signo que significa una relajación de algunas tensiones y una mirada ciertamente más optimista de todo lo que está sucediendo cerca de ti y que de algún modo te está afectando bastante. Ahora bajas la guardia y te tranquilizas.

Escorpio

Hay alguien que te estará observando hoy, pero no te va a importar que vea lo que dices o haces con toda tu franqueza y sin preocuparte de lo que piensen los demás. Tu personalidad se va a imponer con mucha fuerza porque resaltará tu manera de ser.

Sagitario

Te vas a descargar de cierto peso que llevas encima desde hace un tiempo y que quizá es un secreto que ahora tienes la oportunidad de compartir con alguien que merece tu confianza. Será una experiencia positiva y verás que no pasa nada malo.

Capricornio

No te alargues demasiado con un asunto hoy que no merecerá demasiado la pena y mucho menos discutir por él. Al fin y al cabo, dentro de poco tiempo quizá ya no estés en ese trabajo o en ese lugar. Lo más importante es no llevarse disgustos.

Acuario

Se te hará un poco difícil hoy un asunto que debes resolver con una persona con la que no te llevas demasiado bien. Cuanto más correcto sea el trato, mejor lo podrás solventar. Tómatelo con distancia y profesionalidad, sin ningún tono agrio.

Piscis

Lo que más te va a apetecer hoy es alejarte del ruido, del follón y andar a tu aire y quizá para eso tengas que poner una excusa a la gente más cercana para conseguir ese rato de soledad y libertad. Necesitas esos momentos para recomponer tu interior.