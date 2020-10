Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 33 nous brots, un a Guadassuar (València) amb 33 casos

La majoria dels brots són d'origen social, fins a 23, encara que hi ha altres nou relacionats amb l'àmbit laboral i un originat en l'educatiu en la localitat valenciana de Mislata.

Guadassuar concentra la majoria de casos (33), per davant de Sagunt (València) amb 9 positius d'origen laboral i d'Alacant, amb 8 en un brot social. En la ciutat d'Alacant hi ha un altre amb 3 casos d'origen social, mentre a Castelló de la Plana hi ha 4 en un brot laboral.

La ciutat de València pateix fins a 15 nous brots: dos de 5 casos d'origen social, cinc de 4 casos d'origen social, dos de 4 casos d'origen laboral, quatre de 3 casos d'origen social i dos de 3 casos d'origen laboral.

A Elx (Alacant) hi ha altres cinc brots: un amb 7 positius d'origen social, un amb 6 d'origen social, un amb 5 d'origen social i dos amb 3 cadascun d'origen social.

La llista de nous focus segueix amb La Pobla Llarga (València), amb 5 casos d'origen social; Almassora (Castelló), amb 5 casos d'origen laboral; Llutxent (València), amb 5 casos d'origen social, i Llocnou d'en Fenollet (València) amb 4 casos d'origen social.

Finalment, hi ha 3 positius en cadascun dels brots registrats a Xiva (origen laboral), Mislata (educatiu), Paterna (social) i Burjassot (laboral).

RESTRICCIONS A GUADASSUAR

Guadassuar, abans de l'últim brot de 33 casos, tenia fins al passat 12 d'octubre un total de 23 casos recents, la qual cosa eleva la incidència acumulada a 14 dies a 390,29 per cada 100.000 habitants, segons les dades per municipis que publica la Generalitat.

Prèviament a aquest focus, davant l'evolució "exponencial i preocupant" dels contagis, l'Ajuntament de Guadassuar va dictar aquesta setmana una sèrie de mesures similars a les d'altres ciutats, a més de demanar la col·laboració i comprensió dels veïns i apel·lar a la "serenitat i calma" per a afrontar aquesta situació arriscada.

Entre aquestes restriccions destaca el tancament de tots els parcs, jardins i zones de jocs infantils o esports urbans, la suspensió de tots els actes públics, culturals, festius, esportius o d'entreteniment, el tancament del cementeri excepte per a funerals d'un màxim de deu persones i la recomanació de no superar aquest límit en les reunions socials.

Policia Local i Guàrdia Civil també han augmentat les tasques de vigilància en terrasses, parcs i espais públics de Guadassuar. Totes les mesures es mantindran fins al dimecres 28 d'octubre, quan es revalorarà la situació en funció de la situació de la pandèmia.