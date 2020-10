El Ayuntamiento de Benalmádena exigirá a empresarios la limpieza de los espacios que ocupen en la calle

"Nos encontramos en un contexto muy difícil a consecuencia de la pandemia del COVID-19, que nos obliga a tomar medidas para garantizar la seguridad sanitaria y frenar la expansión del virus en la ciudad", ha recordado el regidor, quien ha apuntado que el Ayuntamiento trabaja en una ordenanza de ocupación de vía pública "para regular el ornato público y la estética de la ciudad, por lo que vamos a aprovechar para introducir elementos que refuercen la protección sanitaria y evitar así la aparición de rebrotes".

Así, ha explicado que los agentes de la Policía Local actuarán durante los próximos 15 días "para informar a los propietarios de establecimientos como fruterías o ultramarinos, que colocan parte de su género sin expositores directamente en el suelo de la vía pública, que no pueden seguir haciéndolo", ha anunciado Navas.

"Estos expositores obstaculizan el tránsito de viandantes e impiden el paso de carritos y personas con movilidad reducida, además de dificultar el mantenimiento de las distancias de seguridad exigidas como prevención ante el covid, y ofrecer una estética que no es la más adecuada para un municipio turístico como Benalmádena", ha justificado.

Ha apuntado que "algunos cuentan con licencia de ocupación de vía pública, pero se las vamos a retirar porque están en precario, y vamos a empezar a valorar cada caso concreto -número de expositores, tipología que presentan, si guardan la distancia de seguridad, etcétera- para determinar la conveniencia de mantenerla".

Así, los comerciantes tendrán un plazo de 15 días para regularizar la situación de sus expositores en la vía pública. "Van a disponer ahora de este plazo, que comienza este viernes 16 de octubre, para que el Ayuntamiento revise su situación con respecto a la ocupación de vía pública, y analicen si es posible o no que dispongan de estos expositores sobre la acera, conforme al tránsito y espacio disponible en cada caso", ha precisado Navas.

Por otra parte, con respecto a las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes, el alcalde ha recordado que, según recoge la ordenanza, es responsabilidad de los propietarios de negocios que tienen licencia de ocupación de vía pública para sus terrazas la limpieza y adecentamiento del espacio de la calle que éstas ocupan.

"Estamos viendo como en algunos casos no mantienen el más mínimo hábito de limpieza de la calle, así que nos reservamos el derecho de retirar las licencias de ocupación de vía pública al empresario que no limpie su terraza hasta que no garantice las condiciones de higiene que recoge la ordenanza", ha advertido Navas, quien ha incidido en que "el mantenimiento y limpieza de la ciudad es cosa de todos".

"El problema sanitario que padecemos actualmente por la pandemia nos lleva a ser extremadamente rigurosos a la hora de exigir este cumplimiento de las obligaciones de los propietarios de bares y restaurantes con respecto a la limpieza de sus terrazas", ha recalcado el alcalde.

La concejala de Vía Pública ha incidido en que "urge una actuación inmediata en este sentido por la situación sanitaria que tenemos, y de ahí que incidamos en aspectos como la limpieza de las terrazas y sobre fruterías y ultramarinos que tienen su género expuesto por donde pasa la gente, con el riesgo evidente de contaminación y contagio que ello pudiera suponer".

"Esta medida supone un avance de lo que supondrá la futura ordenanza de ocupación de vía pública, y con ella también queremos reconducir la parte estética de estos comercios, aspecto sobre el que estamos realizando un especial hincapié en la mencionada ordenanza", ha apuntado.

El edil de Comercio ha señalado "el gran nivel que tiene el comercio local de Benalmádena", considerando que "no puede verse empañado por la actitud insolidaria e inadecuada de unos pocos empresarios que no cumplen con las normas".