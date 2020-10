El Ayuntamiento reorganiza las obras de Plaza Vieja y rechaza "tocar el interior" hasta que hable el TSJA

"No vamos a tocar Plaza Vieja. Sería absurdo por nuestra parte tocar el interior de Plaza Vieja cuando tenemos un recurso, vamos a esperar a esa decisión final", ha señalado en rueda de prensa la concejal, quien prevé que en torno a 2022 se pueda contar con un pronunciamiento en firme del Alto Tribunal andaluz, por lo que mientras tanto no solo no se alterará el arbolado afectado por la modificación puntual del PGOU recurrida sino que tampoco se procederá al traslado del monumento a Los Coloraos al Parque Nicolás Salmerón, a pesar de que el pronunciamiento cautelar no afecta a la columna conmemorativa.

Del mismo modo, la edil confía en que la justicia se pronuncie a favor de las pretensiones del equipo de gobierno dados los informes técnicos con los que cuenta el Consistorio, sentido en el que, por el momento, no se ha sopesado un 'plan C' que pase por la modificación del proyecto presentado por Ordaz Estudio de Arquitectura para incluir en él el actual arbolado de la plaza.

Martínez Labella ha detallado que la alternativa, concebida como un "cambio en la hoja de ruta en el orden de las etapas" permitirá mantener el "compromiso" de los populares con la ciudadanía y "actuar de manera decidida para la recuperación del casco histórico". Este "plan B", según lo definió el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), se comenzó a elaborar a partir de que el grupo municipal del PSOE presentara su recurso judicial contra el acuerdo de pleno.

"Pasamos de una actuación que iba de dentro afuera a una que va de fuera adentro", ha resumido la concejal antes de detallar que las actuaciones priorizarán la remodelación de la Plaza de la Administración Vieja y el entorno, incluyendo la calle Juez y la calle Mariana, donde "se priorizará el tránsito peatonal" y que además incluirá el pasaje que comunica ambas plazas así como una nueva fuente ornamental.

Esta primera fase, cuyo proyecto ya está redactado y contempla soluciones "similares" a las de interior de Plaza Vieja, saldría a licitación el próximo mes de diciembre para dar inicio a sus obras por un coste aproximado de un millón de euros para que entre mayo y junio de 2021 pudieran iniciarse; una actuación dependiente exclusivamente del Consistorio y que no forma parte de los acuerdos de financiación con la Junta de Andalucía.

Así, el que iba a ser el último proyecto en ejecutarse, con un ámbito de alrededor de 2.500 metros cuarados, toma un orden preferente "simultaneado prácticamente en el tiempo con la adaptación del interior del edificio", que conforma la segunda fase, con un presupuesto de unos 4,8 millones de euros. El proyecto para el interior del inmueble, según las previsiones, se recibirá el mes que viene para que pueda salir a licitación en marzo de 2021.

"Esos meses nos los damos para poder supervisar el proyecto y poder firmar con la Junta de Andalucía el convenio, para así iniciar las obras en el mes de septiembre", ha puntualizado Martínez Labella, quien ha apuntado que van "muy de la mano" con las consejerías de las que dependen cultura y ordenación del territorio, por lo que cree que en 2022 ambas obras podrían darse por finalizadas.

La responsable de Urbanismo ha lamentado la actitud "obstruccionista" del PSOE, desde donde se ha anunciado una ampliación de su recurso contra el proyecto que prevé eliminar de la Plaza Vieja los árboles centenarios para pedir que también se anule el acuerdo de junta de gobierno que en agosto aprobó la urbanización.

"Podrá intentar obstaculizar, ralentizar incluso, pero no paralizará y en ningún caso anulará la decisión firme de este equipo de gobierno por recuperar nuestro casco histórico y hacer de la plaza nuestra plaza más señera", ha dicho la concejal.