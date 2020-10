Anabel Alonso habla sobre su madre de 92 años: "Ayer fue la primera vez que no me reconoció"

Anabel Alonso es una de las actrices españolas más activas en redes sociales de nuestro país. A pesar de ello, la artista no suele compartir contenido sobre su familia o sus allegados. Sin embargo, en una entrevista concedida a El faro de la Cadena SER, la vasca no ha dudado en contar la compleja situación que vive junto a su madre de 92 años de edad.

"Mi madre es lo que peor llevo de todo esto", ha asegurado la cómica. Alonso ha explicado que su madre pasó la Covid-19 de forma asintomática ya que esta presenta anticuerpos. Pero, "aunque no se la ha llevado la Covid", ha opinado que nota "que en cierto modo se la está llevando".

La humorista, que lamenta que a causa de la pandemia solo ha podido verla tres veces contadas desde marzo cuando antes sus visitas eran casi a diario, ha explicado que el día anterior pudo estar con ella. "Ayer fue la primera vez que no me reconoció", ha contado Anabel Alonso para después añadir: "Hasta ahora todo iba más o menos, tenía días más o menos animados, pero iba... Durante la visita le preguntaba '¿te acuerdas quién soy?' Y no hubo manera".

La actriz, que se ha convertido en madre hace pocos meses, ha comentado sin tapujos lo dura que es la soledad y esta considera que no sabe qué es peor. Además, Alonso se pregunta si pasarse los últimos meses recluida es calidad de vida y afirma que aunque no puede elegir sacarla a pasear o tomar algo en una terraza, si pudiera lo haría.