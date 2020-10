Coronavirus.-El alcalde de Écija destaca la "normalidad" durante el primer día de restricciones por la pandemia

El regidor, en declaraciones a Europa Press, ha subrayado la colaboración ciudadana en el cumplimiento de esas medidas "aunque haya quien piense que todo lo que se hace es poco y quien opine que no servirá para nada". "En este tipo de situaciones extremas no puedes pensar que estas acciones gusten o no sino que sean correctas", ha afirmado García Ostos.

Desde el Consistorio, según ha destacado su alcalde, se tomaron medidas dos semanas antes y se instó a la Junta a que hiciera lo propio "en el ámbito de sus competencias". Para García Ostos, las restricciones de movilidad está provocando lógicos contratiempos derivados de los controles policiales en los accesos al municipio, por lo que ha pedido a los vecinos que tengan en cuenta esos retrasos a la hora de entrar o salir de la localidad.

Por último, el alcalde ha apelado a la responsabilidad ciudadana para que sigan cumpliendo las medidas sanitarias y paliar así los efectos de la Covid-19, como el uso de la mascarilla y la distancia social. Asimismo ha pedido a la población que "no se estigmatice" a los contagiados "porque nos puede pasar a cualquiera, lo estamos viendo con familiares y amigos" y no propaguen bulos y rumores.

"Si no estamos seguro de la información vertida -muchas de esas noticias proceden de redes sociales- debemos ponerla en cuarentena y no contribuir con su difusión a crear incertidumbre o generar alarma social", ha añadido García Ostos.