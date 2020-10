El edificio del Hospital Provincial en Badajoz tendrá diferentes usos a partir del segundo semestre del 2021

De este modo, ha asegurado que en el segundo semestre del próximo año el Hospital Provincial estará abierto y con usos, en el transcurso de un desayuno que ha mantenido este jueves con los directores de los medios de comunicación de la región.

Al respecto, Gallardo ha recordado que en estos meses de "zozobra" como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 se produjo la renuncia de Larry Smith a la explotación del antiguo Hospital Provincial como mercado gastronómico.

No obstante, "este contratiempo no supondrá obstáculo para que este edificio recientemente rehabilitado, se llene de contenido y de uso", como ha confirmado el presidente. "No descartamos en absoluto la inversión privada. Pero hasta que la situación se estabilice, y más en el sector de la hostelería y de la restauración, su uso hará de él un extraordinario espacio de oportunidades para la provincia", según señala la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

En concreto, ya se están barajando diversos usos, que podrían tener una fórmula mixta, tanto públicos como privados, y de manera que productores, empresarios, artesanos, creadores, el mundo de la cultura o el sector del turismo tendrían allí su espacio, con el objetivo de poder convertirlo en "el escaparate de la provincia de Badajoz".

En definitiva, el presidente de la institución provincial ha querido transmitir que la diputación "resolvió un problema para la ciudad", con un edificio emblemático en el Casco Antiguo, y que "ese problema se ha convertido en una oportunidad para la provincia", al tiempo que se presentará "como un punto de enlace de lo urbano, al situarse en centro de la ciudad de Badajoz, y lo rural, al estar abierto a cualquier territorio de la provincia".

Cabe recordar que fue a finales del pasado mes de junio cuando se recepcionaron las obras de rehabilitación de la planta baja de este emblemático edificio, en el que se ha acometido una inversión por parte de la Diputación de Badajoz de casi 3 millones de euros.

Las obras han estado dirigidas por el arquitecto dombenitense José María Sánchez y concluyeron dejando al descubierto los mismos muros, bóvedas y patios que tuvo cuando se abrió hace tres siglos y medio.

Buena parte de los trabajos se han centrado en retirar tabiques y falsos techos, operación que ha descubierto un ambiente casi diáfano, abierto, con galerías como si fueran calles y patios como plazas, y todo encalado en blanco, concluye el comunicado.