Gobierno local de Marbella dice que el auto sobre 'caso PGOU' pone punto final al asunto de lindes con Benahavís

Romero, que ha comparecido en rueda de prensa, ha señalado que "el caso de las lindes" comenzó hace diez años cuando "los máximos responsables locales y provinciales del PSOE dieron carta de naturaleza a una infamia o falsedad contra la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz".

Durante este tiempo, ha señalado, se ha producido "todo un movimiento de explotación, por parte de algunos responsables políticos, de una cuestión que se ha revelado falsa y que tiene que llevar a muchos a la reflexión".

Ha señalado que el auto cuenta con el apoyo del ministerio fiscal del alto Tribunal y "es claro, concluyente y definitivo y viene a decir lo que decimos desde hace diez años, que jamás se puede imputar ningún tipo de responsabilidad a un representante político por la redacción de un acta que incumbe legalmente a un funcionario determinado"; ha subrayado también que, a juicio del equipo de gobierno, el acta de la sesión plenaria "se realizó también de forma correcta".

Ha apuntado que el auto suscita "muchas preguntas", entre las que Romero ha señalado "si es válido utilizar políticamente hasta la saciedad un asunto que no tenía ningún fundamento; qué hubiese pasado en la Corporación municipal en las elecciones locales de 2015 en las que el PP perdió la mayoría de absoluta por un puñado de votos; o qué perjuicios ha podido causa al Ayuntamiento".

"¿Hasta qué punto es justo que una persona honesta y honrada que tiene vocación de servicio se tenga que ver obligada a pasar un calvario judicial de diez años con el coste personal y material que tiene que asumir y del cual nadie responde? Son preguntas que nos hacemos desde el PP y el Gobierno local", ha agregado.

Romero ha destacado que el auto del Supremo es "ejemplo de que la verdad se abre camino entre el bosque de intereses que, muchas veces, rodea a este tipo de asuntos"; al tiempo que ha indicado que "cuando uno está totalmente convencido de que la Justicia pone las cosas en su sitio no está equivocado".

"Cuando decíamos que no podía haber condena porque sabíamos que no había ninguna irregularidad penal desde el Ayuntamiento, teníamos razón. A nadie se le pueden pedir responsabilidades hasta que no haya una verdad judicial, un auto que ponga negro sobre blanco qué ha ocurrido en realidad. Se ha condenado a la alcaldesa múltiples veces en múltiples ruedas de prensa y, como dice el Supremo, no ha cometido delito y era imposible que lo cometiera", ha añadido.

PSOE

Por su parte, el portavoz socialista, José Bernal, ha asegurado que la alcaldesa "ha tenido mucha suerte" en la causa ya que, ha señalado, "en primera instancia se archivaba una vez tras otra su caso pese a que el ministerio fiscal y la Audiencia Provincial entendían que existía delito".

A preguntas de los periodistas, ha apuntado que la regidora "ha tenido también mucha suerte en el Supremo cuando le ha tocado un juez que ha sido senador del PP y compañero de Muñoz en el mismo grupo político". "A Muñoz aún le queda alguna causa judicial en la mochila y le deseo la misma suerte que ha tenido en el caso", ha agregado.

Respecto al fondo del auto, Bernal ha indicado que "reconoce que, aunque no fue Muñoz la que trascribió el acta, hubo falsificación documental en el pleno de 2009, apuntando que "a nadie se le escapa que el beneficio de aquella modificación de plano iba directamente dirigido al entorno de la familia" de la alcaldesa.