Un panell de 1.900 "imatges inesborrables" recordarà en el Port de València els "herois" de la pandèmia

Es tracta de fotografies que mostren "el dia a dia del personal sanitari o d'emergències, experiències i vivències durant el confinament o les fases de la desescalada, en la qual qualsevol pot sentir-se identificat".

La mostra va registrar més de 7.000 visites i ha aconseguit "àmplia repercussió nacional i internacional", destaca l'Autoritat Portuària en un comunicat.

La pàgina web de Valenciaport continuarà mostrant una selecció de 800 d'aquestes fotografies i un catàleg descargable en pdf amb les 200 fotos exposades en la mostra.

Però, a més, l'APV ha traslladat fins a la seua seu el gran panell que arreplega la totalitat de les instantànies rebudes, com a record de l'exposició i com a homenatge permanent a tots els que estan lluitant per a superar les conseqüències d'aquest virus.