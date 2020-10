Pleno aprueba la moción de PSOE que insta a Junta a financiar desinfección de colegios y aumentar equipamientos

La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE, PP y Adelante Sevilla y el rechazo de CS, mientras que los dos ediles de Vox no han acudido a la sesión plenaria tras encontrarse en cuarentena tras dar positivo en Covid una persona del grupo municipal.

En la moción, se recoge la necesidad de financiar la desinfección extraordinaria de colegios, al entender que es una nueva competencia atribuida a los consistorios y, por lo tanto, la Junta habría de financiarla, según el artículo 25 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula); así como insta a que esta coordinación continúe a largo plazo para adaptar la planificación de nuevas instalaciones a partir de la realización de un estudio sobre las necesidades educativas actuales de la ciudad, con importantes planes de expansión en zonas como Hacienda de Rosario o Palmas Altas "para anticiparnos a los problemas y ofrecer soluciones reales", según Gaya.

Así, apunta al nuevo instituto de secundaria en Bermejales, el nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria de Jardines de El Valle, en el Distrito Casco Antiguo, "sobre una parcela cedida por el Consistorio a tal efecto con unas obras que han tardado dos años en adjudicarse y que no van a comenzar en el actual curso", advierte Gaya, que también menciona la realización de un nuevo centro de educación infantil en la nueva Ciudad de la Justicia de Palmas Altas.

"Si algo nos ha enseñado esta crisis es que los servicios públicos deben estar plenamente garantizados a corto y largo plazo. La Laula protege a las administraciones locales contemplando la regulación de las nuevas competencias que puedan asignarse a los Ayuntamientos ante problemas o

situaciones excepcionales como las actuales remarcando de la necesidad de financiación de estas nuevas atribuciones", aclara Gaya, que, tras poner en valor el trabajo desempeñado por el Ayuntamiento, insiste en que en la anterior crisis "se decidió salvar a las entidades financieras y ahora se ha decidido salvar a las personas". "Es necesario que todo el mundo arrime el hombro, más allá de siglas políticas", sentencia.

Al respecto, el concejal del PP José Luis García critica que el PSOE "venga a dar lecciones de lo que falta en educación en la Comunidad" y lo achaca al "apoyo a la campaña de Juan Espadas para llegar a la Junta de Andalucía". "Ahora le preocupa a usted la educación, pero hace unos años, cuando era consejera, no le importaba", ha dicho García a Gaya, a la par que lamenta "el uso de Sevilla para la campaña electoral". Además, advierte de que el Ayuntamiento "solo ha cogido el 25 por cierto del Plan Aire, que eran tres millones, porque dicen que el convenio colectivo del Ayuntamiento no puede pagar más, pero en otros sí se hace. Son incapaces de gestionar", concluye.

Tras ello, Gaya incide en que la "pseudocrónica política" de García le "importa poco". "No soy consejera de Educación en este pleno, sino delegada de Hacienda y tengo la responsabilidad que tengo, pero no me pesa para nada haberlo sido", agrega, manifestando que, si la Junta hubiera ayudado con la financiación estatal o con los gastos extraordinarios, los municipios podrían haber usado esos fondos

De su lado, la concejal de Adelante Sevilla Sandra Heredia ha compartido con Gaya que la gestión de la Consejería de Educación ha sido "nula" por lo que se extraña de que "ahora el gobierno socialista local esté entregado a Cs sabiendo cómo actúan". También, pide más medidas para los centros educativos y para que los trabajadores desarrollen su labor en "las mejores condiciones posibles".

Por último, el concejal de Cs Lorenzo David López Aparicio ha defendido la gestión de la Junta con el aumento de profesores y las previsiones de nuevos centros. Además, tras pedir unidad y no confrontar, ha esgrimido un informe de la Junta en el que indica que "la desinfección no es una tarea diferente de la limpieza", que ya ejecutan los ayuntamientos. Ante ello, Gaya considera que "no tiene sentido confundir mantenimiento con desinfección" y menciona que hay casi media docena de informes que rebaten el expuesto por Cs.