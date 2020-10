Espadas garantiza que se ejecutará la totalidad de los fondos Edusi, con 17 de los 18 millones ya activados

En este sentido, asegura que de los 18 millones, 17 ya se encuentran ejecutados o en ejecución, por lo que sólo restaría un millón por arrancar, respondiendo así a las preguntas planteadas por el portavoz de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, sobre el desarrollo de estos fondos y ante el "temor" de que tuvieran que devolverse parte de los fondos por inejecución de los mismos.

Al respecto, Rojas considera que los fondos son "una oportunidad" para la zona norte de la ciudad y considera que se ha producido una "mala gestión", por lo que muestra su preocupación por su ejecución "porque solo quedan dos años", a la par que considera que hay falta de información a las entidades.

Así, Espadas ha subrayado que está en disposición de decirle que el Edusi "se va a ejecutar y en su totalidad porque se ha hecho un trabajo serio, se ha replanificado la ejecución de esos fondos". Destaca proyectos en marcha como los relativos a la ciudad inteligente, con más de medio millón de euros; las actuaciones del Vacie, con más de cuatro millones en ejecución; los 1,3 millones para el monasterio de San Jerónimo; las naves de Renfe, licitadas hasta en tres licitaciones, por 2,8 millones; además de líneas ciclistas, mejora de eficiencia enérgetica en colegio e instalaciones deportivas ejecutándose, el proyecto de reducción de olores en la Estación Depuradora de Aguas residuales (EDAR) de San Jerónimo, por 480.000 euros, o las actuaciones en la Ronda Norte ya ejecutadas.

Espadas, que reconoce que "es difícil conseguir los fondos y es difícil gestionarlos", deja claro que su responsabilidad es "hacerlo a pesar de todo y la suya debería ser no introducir elementos que hagan dudar de Sevilla a la hora de captar fondos". "Enviar cartas a la Comisión Europea poniendo en duda la gestión del fondo no es leal. No ayuda cuando hablamos de muchos fondos europeos que están sobrevolando y que pueden permitir hacer muchas cosas en la ciudad. Ha puesto en riesgo fondos cuando resulta que no son verdad sus temores", sentencia, tras ponerse .

Ante ello, Rojas señala que "no se envió una carta, pero sí se preguntó, como se hace ante otras instituciones tras dos años y medio esperando y sin tener idea de qué se estaba haciendo". "Se tardó un año y medio en definir las competencias desde que se aprobaron los fondos", avisa, pidiendo al Ayuntamiento que se siente con la oposición regularmente y tenga en cuenta a las entidades.

Tras esta intervención, Espadas ha recordado que cuando llegó a la Alcaldía había "cero proyectos" y que su gobierno "tuvo que correr para cumplir el plazo de presentación". "Me comprometo a mejorar la interlocución y el seguimiento", sentencia, aunque asegura que sí llega información.

PLAN DE IGUALDAD EN EL AYUNTAMIENTO

Por otra parte, el Pleno ha aprobado la moción presentada por Adelante Sevilla para dar cumplimiento al plan de igualdad municipal con el apoyo de todas las formaciones, salvo Vox, cuyos ediles no han estado presentes al guardar cuarentena por un positivo en Covid de una personas del grupo municipal.

La concejal de Adelante Eva Oliva ha criticado que "no se haya puesto aún en marcha" y ha defendido una moción en la que se muestra el "compromiso" del Ayuntamiento de iniciar en un mes los trabajos necesarios para hacer efectivo este plan, especialmente el derecho a conciliación; así como planificar adecuadamente la organización del trabajo en seis meses, aplicar lenguaje inclusivo en la documentación y un presupeusto local con enfoque de género, incluyendo la igualdad en materia de formación. Además, plantea aprobar un protocolo de acoso laboral y hacer seguimiento de violencia de género.

La responsable del área, Clara Isabel Macías, se ha mostrado de acuerdo con las propuestas, subrayando el trabajo que ya se realiza para avanzar en una hoja de ruta de un plan que quedó "ralentizada" por la pandemia, tras lo que ha defendido las fechas de avance para la negociación de reglamentos o el avance en teletrabajo, "que ha venido para quedarse".

En la misma línea, la edil de Cs Amelia Velázquez ha instado a acelerar los trabajos y a que exista un trabajo "de modo unido porque las mujeres nos necesitan".