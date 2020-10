Planas dice que los fondos europeos "no tienen nada que ver" con la reforma del CGJP y afea actitudes "antipatrióticas"

Planas se ha manifestado en estos términos en València, en una rueda de prensa junto al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, con quien han mantenido una reunión, al ser preguntado por la advertencia del PP de que activará "todos los resortes" en España y en Europa para evitar la 'reforma exprés' del CGPJ planteada por el Gobierno y que la recepción de fondos europeos está "condicionada al respeto del Estado de Derecho".

Al respecto, el ministro ha comentado: "He visto con sorpresa, pero no me extraña, esa información en algún medio. No solo no tiene nada que ver una cosa con la otra, sino que me parece un disparate que alguna fuerza política pretende llevar de una forma antipatriótica este elemento a la discusión en Europa".

Sobre la renovación del órgano judicial, ha remarcado que "la voluntad del Gobierno ha sido siempre la de llegar a acuerdo y solo una en función de una situación en la que se ha planteado un bloqueo a priori donde había que cambiar la composición del ejecutivo para empezar a negociar, lo cual creo que en términos democráticos es inaceptable, se ha propuesta esta iniciativa legislativa".

Y ha añadido que "lo que está en juego sobre la mesa son otras cosas: el papel de Parlamento Europeo, que quiere tener un papel suplementario en el proceso de codecisión sobre el desembolsos, y un gran debate sobre el Estado de Derecho en dos estados miembros, Hungría y Polonia".

"El tema es muy complejo -ha proseguido- porque está en juego el cumplimiento de las reglas del Estado del Derecho en relación con el desembolso de los fondos pero yo puedo confirmar que ese tema nada tiene que ver, evidente y afortunadamente, con nuestro país".

Ha recordado en este punto que la semana pasada la Comisión Europea hizo público un informe sobre le estado de la democracia en seis estados miembros y la valoración que hacía de España era muy positiva. Además, ha apostillado, como "uno de los elementos sorprendentes desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones", el bloqueo en la renovación del CGPJ.