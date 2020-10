La sala de arte El Brocense expone en Cáceres el arte textil de Assumptió Espada

20M EP

La sala de arte El Brocense de Cáceres acoge desde el 15 de octubre, y hasta mediados de noviembre, la obra contemporánea de arte textil 'Mirar. Buscar/ Looking at. Looking For', una propuesta de la artista catalana de orígenes casareños, Assumptió Espada, que abarca multitud de técnicas y enfoques estéticos.