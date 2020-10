Pérez Calvo dice que excluir a Cs de la negociación de los Presupuestos "es echarnos de la Mesa de Reconstrucción"

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha tildado de "sectario y excluyente" a Podemos, después de que este partido haya apostado por pactar los Presupuestos de 2021 en el cuatripartito del Gobierno de Aragón.

Pérez Calvo ha recordado que Cs "tiene el compromiso de Javier Lambán y el consejero de Hacienda" de que contarán con el partido naranja para alcanzar el mayor "consenso" posible de cara a aprobar "el Presupuesto de la reconstrucción". Ha añadido que "se ponga como se ponga Podemos, Lambán va a cumplir con su palabra".

Cs pedirá a Lambán "que ratifique ese deseo de contar con todos para poder superar esta crisis", ha avanzado el líder regional de este partido, quien ha abogado por "llevarnos bien, trabajar desde la unidad, hacer esfuerzos y poner por delante el interés general de los aragoneses" porque "hay miles de familias que no saben qué va a ocurrir con su empleo, con la escolarización de sus hijos y nosotros tenemos que ser quienes demos ejemplo y hacer el esfuerzo que haga falta desde la unidad".

Ciudadanos ha pedido "que se deje participar a todas las fuerzas políticas", ha recalcado, haciendo notar que si todos los partidos, excepto Vox "por una cuestión de forma", han sido capaces de pactar las 273 medidas de la Estrategia Aragonesa por la Recuperación Social y Económica ante la pandemia de la COVID-19 "para afrontar una crisis sin precedentes", los aragoneses "no entenderían que no fuéramos capaces de ponernos de acuerdo para elaborar la memoria económica", el Presupuesto de 2021.

INGREDIENTES BÁSICOS

Pérez Calvo ha aseverado que no está pidiendo "la luna", sino que no suban los impuestos, que no se creen nuevos tributos y que se refuercen los servicios públicos básicos, complementando estas medidas con un "plan de choque" para pymes, autónomos y familias. "Si eso es así, tiene los ingredientes básicos para empezar a habar", ha agregado, animando a situar el interés general de los aragoneses "por encima de cuestiones ideológicas y de partido".

Según ha afirmado, "Podemos estaría mucho más a gusto gobernando en la Comunidad como en España, con independendistas y un PSOE adulterado", pero "Lambán no tiene nada que ver con el PSOE de Sánchez y el de Lambán es el partido que lleva las riendas en el cuatripartito".

También ha dicho que Podemos participó en la Mesa de la Reconstrucción "a desgana, por la necesidad de salir en la foto" y que "tratar de echarnos a nosotros de las negociaciones de los Presupuestos de la reconstrucción, o a cualquier otra fuerza política, sería la demostración palmaria de que la presencia de Podemos en la Mesa fue una simple impostura".

"Espero que esto sea, simplemente, un arrebato de sectarismo, un postureo ante la militancia" ya que "no es agradable tragar sapos como el recrecimiento de Yesa o la ampliación de Cerler por Castanesa", ha continuado Pérez Calvo, quien ha añadido que "tratar de compensar esos sapos lanzando este mensaje excluyente, poniendo en riesgo la Mesa de Reconstrucción, nos parece osado y Lambán no lo debería permitir".