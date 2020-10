Que Halloween no te pille desprevenido: así es el kit de herramientas para tallar calabazas con seguridad

Aunque es una fiesta importada, nos encanta celebrar Halloween. En la víspera de Todos los Santos son muchos los que no pueden evitar sacar sus disfraces tenebrosos del armario (o, quizás, confeccionar alguno más actualizado, como el de gel hidroalcohólico sexy que tanto está dando de qué hablar) y disfrutar de una cena temática con la familia o los amigos. Si bien es cierto que la tradición marca pedir caramelos de puerta en puerta, este año, no es lo más recomendable, debido a la alerta sanitaria; lo que no significa que no podamos convertir el salón de casa en una cueva del terror y ambientarla como es debido para disfrutar de la noche de los muertos vivientes sin preocupaciones (¡y con seguridad!).

Para ello, además de colocar alguna manualidad de tela de araña o murciélagos (dos clásicos que nunca fallan, sobre todo si hay niños en casa) o un bol lleno de gusanos (¡pero de gelatina!), podemos sumarnos a la tradición de tallar una calabaza en familia para convertirla en una lámpara tenebrosa que, más allá de ambientar el salón o la entrada de casa, sirva para que los niños realicen una manualidad divertida.

Eso sí, ¿sabías que no se puede hacer de cualquier modo? La piel de esta hortaliza es muy dura y, para conseguir esculpirla, hay que armarse de buenas herramientas que nos ayuden a rascar, vaciar o dar forma, como este de 20 euros que hemos encontrado rastreando el catálogo de Amazon. ¿Quieres averiguar por qué deberías incluirlo en tu kit de Halloween de este año? ¡Pues sigue leyendo!

El kit pra tallar calabazas. Amazon

Todo lo que incluye este set

Las herramientas incluidas en este set están fabricadas con acero inoxidable y puño de plástico, lo que garantiza nuestra seguridad y un resultado preciso en esta tarea. Para poder decorar y tallar las calabazas que decorarán nuestro hogar en Halloween, este kit incluye una cuchara, un cuchillo de sierra de doble cara, uno de sierra fino y otro grueso, herramientas de tallado para darle formas a nuestra pumpkin y una bolsa de almacenamiento para poder guardarlas de forma ordenada y segura. Todos los utensilios que contiene este set se pueden limpiar con facilidad para guardar hasta el año que viene.

Pero, ¿cómo debemos usar estas herramientas? Para empezar, es recomendable contar con una plantilla para dibujar los ojos, la nariz y la boca de la calabaza. Después, cortamos la parte superior de este fruto y vaciamos el interior con ayuda de la cuchara. Por último, debemos recortar los dibujos que hemos pintado al principio con ayuda de las herramientas de tallado. Si se desea, se puede colocar una vela o linterna en su interior para dar un toque aún más terrorífico y se vuelve a colocar la parte de arriba de la calabaza.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.