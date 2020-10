Sanitat administra més de 277.000 dosi de vacuna contra la grip des de l'inici de la campanya a la Comunitat Valenciana

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, un total de 26.940 treballadors i treballadores sociosanitaris ja s'ha vacunat, la qual cosa suposa una cobertura del 38,27 per cent i 193.039 persones majors de 64 anys, és a dir, el 19,64% d'aquest grup de risc. La major part de les dosis administrades, el 48,74% (135.051 dosi), ha sigut a persones amb patologia cardiovascular i respiratòria.

Els grups de risc són similars als anys anteriors: persones majors de 65 anys i persones menors d'eixa edat però que tenen algun factor de risc, fonamentalment, malalties cròniques (patologies cardiovasculars, respiratòries, renals, inmunodepresió, diabetis o obesitat mórbida), embarassades i personal de servicis essencials, no solament personal sanitari, sinó també altres professionals com bombers, policia local o nacional.

La Generalitat ha posat l'accent que enguany és "especialment important" que els grups de risc es vacunen contra la grip i ha subratllat que l'objectiu és aconseguir la vacunació del 75% en persones majors de 65 anys i personal sanitari, i d'un 60% en la resta de grups de població de risc.

La campanya de vacunació contra la grip d'aquesta temporada 2020-2021 es perllongarà fins al 31 de gener del 2021, i està previst distribuir un total de 1.256.100 dosi als grups considerats de risc.

Per províncies, a Castelló es distribuiran un total de 139.478 dosi, a Alacant 451.296 i a València 644.825, a les quals s'afigen 20.500 de reserva. La Conselleria de Sanitat ha adquirit 810.000 d'aquestes dosis i 446.100 per mitjà d'un acord amb el Ministeri de Sanitat.

Així mateix, s'han facilitat ja un total de 416.715 cites per a la vacunació de la grip estacional a les persones pertanyents als grups de risc. A través de l'APP GVA+Salut s'han gestionat 18.253 cites.

Per a facilitar la vacunació i fer-ho d'una manera segura, s'han generat agendes en els centres de salut per a ordenar l'administració de la vacuna amb cita prèvia "i que no hi haja risc per a les persones que acudeixen a vacunar-se", ha subratllat la Generalitat.

D'aquesta manera, s'ha començat ja a cridar per telèfon per a citar les persones pertanyents a aquests grups de risc, i també es podrà demanar a través de l'APP GVA+Salut i per Internet a través de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat.

Segons ha recalcat la Generalitat, la vacuna de la grip "ha demostrat durant molts anys que és segura i eficaç" i ha recordat que la grip és "un procés banal en persones sense patologia, però pot provocar complicacions en persones amb patologies o en embarassades i les persones vacunades tenen un menor risc" de patir-les.