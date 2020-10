Max Ehrich tiene nueva novia mientras continúa su polémica ruptura con Demi Lovato

Si este miércoles nos despertábamos con la noticia de que Demi Lovato se estaba planteando llevar a su expareja, Max Ehrich, a juicio debido al acoso por redes sociales que está llevando a cabo el actor de 29 años para saber por qué la cantante de 28 rompió con él cuando ya tenían la boda anunciada, ahora todo parece haber dado un giro de 180º.

Porque no solo ya tiene nueva novia, sino que ha sido el propio actor de La cúpula el que ha subido a su Instagram (donde tiene millón y medio de seguidores) una extrañísima fotografía con ella. Y la imagen no es extraña per se, sino porque parece sacada por un paparazzi.

Es básicamente como quisiera poner celosa a Lovato o, al menos, no una forma muy celebrity style de dar a conocer que estás saliendo con alguien, máxime cuando esa persona también pertenece al star system: porque la susodicha es la participante de American Idol, Sonika Vaid.

A pesar de lo insólito (no hay que olvidar que Ehrich ha jurado y perjurado que se enteró de su polémica ruptura por la prensa y que luego ha pedido por activa y por pasiva a los fans de la intérprete de temas como Sorry Not Sorry o la reciente Ok Not To Be Ok que tienen que dejar de insultarle por redes sociales), la cosa no acaba ahí, porque Vaid ha hablado al respecto.

A sus 25 años, la concursante que quedase en quinta posición en la 15º temporada del reality musical, ha dado los primeros detalles de su idilio al portal E! News, aunque no ha entrado en temas personales de su chorbo, como la razón por la que en el post no solo no permite comentarios, sino tampoco le ha puesto título alguno.

"Conocí a Max hace muy poco, en una cena con unos amigos que tenemos en común. Fue una noche divertida y todos acabamos pasando un buen rato y acercándonos luego al estudio juntos", resumió la cantante, de orígenes indios, al medio.

"Hemos estado quedando para pasar tiempo juntos desde entonces y divirtiéndonos", ha agregado Sonika, mientras que por su parte Ehrich no ha querido hacer ninguna declaración ni sobre su nueva novia ni sobre la exchica Disney (aunque no guarda precisamente un buen recuerdo de la factoría).