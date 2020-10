En qué situación está cada autonomía por la Covid según el índice de riesgo que analiza la gravedad por territorios (IRT)

Decíamos en el análisis previo (puedes leerlo aquí) que el indicador EPG, que se está empleando en Cataluña para estimar la situación COVID-19 de un territorio, no es el adecuado porque está basado en el dato menos fiable: los casos.

El Ministerio de Sanidad utiliza tres parámetros para definir el límite por encima del cual, las CC AA, deben tomar medidas especiales: incidencia acumulada. a 14 días por 100.000 habitantes menor de 500, porcentaje de positivos sobre el total de test inferior a 10% y ocupación de UCI por enfermos COVID inferior al 35%.

Nos parece una medida más razonable de la situación sanitaria, sin embargo sigue usando la incidencia acumulada - los casos -, como elemento determinante. Y ya hemos argumentado suficientemente por qué los casos son menos fiables que otros parámetros.

En relación con los casos, solo la positividad parece un parámetro significativo para medir la gravedad de la situación. Si en un territorio, por cada 100 test realizados, hay 10 positivos y en otro, para el mismo número de test, hay 15 positivos, la situación del segundo es significativamente más grave que la del primero: un 50% más. Es claro que el dato será más significativo cuando más test y más dispersos se hagan entre la población, es decir, que sea una muestra significativa.

Sin embargo, puesto que los parámetros más relacionados con la gravedad de una situación COVID son los ingresos hospitalarios, los ingresos en UCI y los fallecimientos junto con los porcentajes de ocupación de camas de hospital y UCI, que, además, están muy relacionados con los casos y su gravedad, confeccionaremos nuestro algoritmo para medir la gravedad de la situación basado en ellos. Por otra parte, estos son los parámetros que preocupan a los médicos que atienden la COVID.

Qué reflejan los datos

En cuanto a las muertes, los datos que proporciona Sanidad no responden a la situación real, pero siguen el mismo criterio para todas las CC AA, de modo que permiten la comparación. Se contabilizan solo los fallecidos en hospital y que hayan dado positivo al test; no se contabilizan, como se hace en otros países, los fallecidos en centros sociosanitarios y en domicilios.

Los ingresos en hospital y en UCI son considerados datos fiables desde el 19 de agosto.

Queda solo asignar pesos a las cinco variables; sin embargo, dado que están correlacionadas entre sí, el cambio de pesos no debe producir resultados muy distintos. Lo que no cabe ninguna duda es que el peso mayor es para las muertes, es más, podría ser el único parámetro para medir la gravedad, pero tiene el inconveniente de que en momentos de poca incidencia el indicador no alertaría sobre lo que puede venir dado que por término medio hay tres o cuatro semanas de retraso entre picos de casos y picos de muertes, cosa que si hará si incluimos el resto de variables.

Nuestro algoritmo indicador del riesgo por territorio, IRT, lo vamos a calcular para cada día, asignando los siguientes pesos para cada variable: sobre 100, ponderamos las muertes con 70, las UCI y su porcentaje de ocupación con 20, pero dando un peso de 14 a los ingresados en UCI y de 6 al porcentaje de ocupación, y las hospitalizaciones y su porcentaje de ocupación con 10, repartiendo 7 para las hospitalizaciones y 3 para el porcentaje.

Como es lógico, para poder comparar usaremos valores relativos a la población de cada territorio. Por último, decir que compararemos el último día del que se disponga información completa de todas las CC AA.

Empezamos por dar el Indicador de Riesgo Territorial (IRT) por CC AA, pero lo iremos calculando por provincias y, en la medida en que dispongamos de los datos, por territorios más pequeños como podrían ser zonas de salud, comarcas o distritos. También aportaremos el IRT para el conjunto nacional.

A continuación, la tabla por semanas con el IRT: