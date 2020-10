Once detenidos por usar tarjetas ajenas para alojarse en hoteles de lujo en el sur de Tenerife

Los once detenidos, siendo la mayoría de origen senegalés, están acusados de pertenencia a grupo criminal, estafa y usurpación de estado civil. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Los acusados se presentaban en la recepción de hoteles de lujo a altas horas de la madrugada alegando que eran turistas y que les habían perdido las maletas y que familiares o amigos les pagarían la estancia para así tratar de convencer al recepcionista con el objetivo de conseguir realizar el pago de la estancia a través de la información numérica de tarjetas bancarias, sin llegar a aportar las mismas físicamente.

El pasado 7 de septiembre se recibió la primera denuncia por parte de representantes de un conocido complejo hotelero ubicado en la localidad de Guía de Isora, comunicando que en su hotel se encontraban hospedadas cinco personas que, para abonar los gastos de los servicios, habían aportado diversas tarjetas bancarias a nombre de personas de origen extranjero, conociendo estos hechos a través de una plataforma que actúa como prestador de pagos de tarjetas bancarias.

Tras comprobar los agentes de la Guardia Civil que efectivamente estas cinco personas se habían alojado en el hotel, habiendo realizado el pago con tarjetas bancarias ajenas y respecto de lo cual no se pudieron justificar, se procedió a su inmediata detención.

Tras la denuncia presentada por el complejo hotelero, los agentes realizaron las comprobaciones oportunas y consiguieron averiguar que las tarjetas utilizadas también habían sido denunciadas por haberse realizado con las mismas diversos cargos fraudulentos en distintas partes del territorio nacional, uno de ellos en otro hotel ubicado en la localidad de Puerto Santiago, perteneciente al municipio de Santiago del Teide.

Una vez los agentes de la Guardia Civil se personaron en el mismo, comprobaron que en el hotel se encontraban hospedadas otras cuatro personas, las cuales tenían relación con las cinco detenidas anteriormente. Al no poder justificar tampoco que los pagos realizados con las tarjetas ajenas habían sido realizados de forma legal, los agentes procedieron a su detención.

Tras los citados hechos, se comprobó que esas nueve personas habían estado alojándose en gran cantidad de complejos hoteleros en los últimos meses, por lo que tras contactar con los diferentes hoteles, se confirmó el mismo modus operandi para la comisión del delito.

El pasado 30 de septiembre los agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de que dos de las personas que habían sido detenidas anteriormente habían vuelto a hospedarse en otro hotel, esta vez ubicado en Costa Adeje, por lo que tras comprobar que una vez más el pago de los servicios se había realizado con distintas tarjetas sin llegar a aportarlas físicamente, alegando la mismas excusas, se procedió nuevamente a la detención de ambos. En esta ocasión, el registro en el hotel se había realizado utilizado la identidad de otras personas, tratando así de evitar ser identificados.

El 9 de octubre, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a otras dos personas más acusadas de llevar a cabo la comisión del mismo hecho delictivo citado anteriormente y con el mismo modus operandi en otro hotel del sur de Tenerife.

Hasta la fecha han sido esclarecidos un total de once hechos delictivos en al menos diez hoteles, todos ellos cometidos con el mismo modus operandi y estando los once detenidos relacionados entre sí y siendo la mayoría de origen senegalés. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La Guardia Civil comunica que cualquier persona o complejo hotelero que sospeche haber sido víctima o perjudicado por unos hechos de similares características, acuda a dependencias de la Guardia Civil y denuncie los hechos.