Curbelo pide a Aena un mayor esfuerzo para poder habilitar espacios para la realización de PCR

En este sentido, el diputado autonómico por la isla de La Gomera ha demandado a Aena un mayor esfuerzo y voluntad, ya que si el ente "no permite la realización de los test en sus instalaciones, sería prácticamente imposible tomar esta medida". Además, pidió al mismo que "no se cierre en un posicionamiento sin sentido, a fin de poder sumar entre todas las administraciones para no perder la principal fuente económica del archipiélago".

"Confío en que finalmente se llegue a un acuerdo tras la aprobación en el Senado de una enmienda de ASG destinada a autorizar en Canarias espacios para llevar a cabo las pruebas, ya que se trata de una medida indispensable para nuestro futuro y el de la ciudadanía", afirmó. Del mismo modo, incidió en que estos test se deben realizar tanto a los turistas que procedan de mercados internacionales, como del mercado nacional.

A juicio de Curbelo, otro aspecto que no puede demorarse es la puesta en marcha de corredores seguros para el turista, con todas las medidas necesarias. "El Gobierno central ya trabaja en esta línea, de tal manera que se puedan establecer protocolos para reactivar el turismo tanto en Canarias como en Baleares, pero debemos seguir avanzando y sumar a esta actuación la realización de los test", aseveró.

El portavoz de Agrupación Socialista Gomera en la Cámara regional hizo hincapié, asimismo, en la necesidad de, ante el actual escenario, "llevar a cabo todas las actuaciones posibles para no permitir una mayor caída del sector turístico en las Islas, principal motor de la economía canaria".

Puso de relieve que ante las cifras de desempleo que se registran en la Comunidad Autónoma y las de pobreza, con un 35% de la población en situación de exclusión social, "no podemos perder un minuto en salvar este sector para evitar que estos datos se sigan incrementando y que nuestra gente pase mayores dificultades".