Laura Baena: "Que existan los Premios 20Blogs incentiva la generación de contenidos y ayuda a crear debate"

Laura Baena Tiene un discurso que rezuma e invita a la emoción, el de una persona que se levanta cada día para trabajar por una causa que considera justa. El Club de Malasmadres que preside y fundó sin imaginar entonces el alcance mayúsculo que iba a tener, conectó con varias generaciones de madres empeñadas en la lucha imposible por llegar a todo.

Este último año, marcado por la Covid-19, su labor ha sido incansable. Entre otras cosas han exigido una condiciones de teletrabajo justas al grito de "¡Esto no es conciliar!"; han presentado una radiografía de los cuidados en España tras encuestar a 100.000 mujeres; han organizado el primer congreso 'Yo no renuncio' por la conciliación y se han reunido con el ministro Escrivá y lo harán con la ministra Díaz exigiendo un Plan Nacional por la Conciliación.

Su imparable labor, que da respuesta a las necesidades sociales y tiene como poderoso impulso las redes sociales y las nuevas tecnologías, les ha valido este año ser galardonadas con el premio 'Personalidad Online del Año' de los XIV Premios 20Blogs.

¿Qué significa para usted recibir este premio de 20minutos?

Es un placer enorme porque Malasmadres es una comunidad online, que nació de un tweet hace 6 años y que se ha convertido en un movimiento social, que tiene su principal acción en redes sociales y blog. Es un impulso para seguir con fuerza y un reconocimiento que viene de un medio como 20minutos al que admiro y quiero personalmente, además en un momento de crisis que estamos viviendo que nos hace aún más valorar estos gestos que tanto suponen, que premian el esfuerzo que cada día ponemos en crear contenidos en digital y en que nuestra comunidad crezca y siga luchando por un bien común. Ha sido una súper sorpresa. Estoy emocionada. No me lo esperaba y espero que pronto podamos celebrarlo en persona.

Podría resumirme, para aquellos que nos lean y no conozcan o solo les suene el club de Malasmadres, cuál es su labor.

En tiempos de pandemia es necesario echar la vista atrás, recordar por qué comenzó todo y cuál es el origen así que este club de Malasmadres nació de una experiencia personal, cuando fui madre por primera vez y me di de bruces contra la realidad de la maternidad, que me empujó a renunciar a mi carrera profesional y me enseñó que el modelo social de maternidad estaba y está obsoleto. Después de limpiarme las lágrimas y darme cuenta de que la capa de superwoman no funciona, comencé a desahogarme en twitter, con mucho humor e ironía y a luchar por desmitificar la maternidad, romper el mito de la madre perfecta y reivindicar una conciliación real. Esos fueron los pilares y esos siguen siendo nuestros valores. Creando contenido de valor para la comunidad, compartiendo y gritando bien fuerte que no vamos a renunciar. A día de hoy, el club cuenta con más de un millón de Malasmadres, una Asociación por la conciliación y una marca propia Soy Malamadre que identifica a una generación de mujeres madres que tiene mucho que decir.

¿Hasta qué punto las redes sociales ayudan en estos objetivos?

En mi caso y en el caso de la comunidad Malasmadres ayuda y mucho porque es nuestro medio natural. Es donde nacimos y donde continuamos. Gracias a las redes sociales nuestro mensaje llega a cada punto de España y el mundo, traspasa barreras e impacta no solo en la comunidad sino en las esferas políticas y sociales donde se desarrolla nuestro activismo. En un inicio el sentimiento de "malamadre" que yo tuve conectó a través de redes sociales para darme cuenta de que había una necesidad social de que alguien dijera la verdad de la maternidad. Y hoy en día nuestras campañas se amplifican en redes sociales, haciendo por ejemplo que nuestra última encuesta Las Invisibles sea contestada por casi 100.000 mil mujeres. Pero no vale todo. Han sido años de mucho esfuerzo, trabajo, de no desviarnos del camino, de no usar las redes sociales en beneficio propio sino de ser coherentes y responsables con el compromiso social que tengo y tiene este proyecto.

Malasmadres amadrina además este año una de las categorías de los Premios 20blogs, 'Crianza y conciliación'. ¿Con qué objetivo se ha impulsado esta nueva categoría?

Estoy feliz de ser embajadora de una categoría como esta. Tan necesaria siempre y más ahora en estos momentos de crisis. La conciliación en España no existe, ha quedado claro en esta pandemia, en la que ha volado por los aires y nos hemos visto SOLAS, hablo en femenino porque es evidente que los cuidados son femeninos en la mayor parte de los casos, sin recursos, sin medios, sin estructuras de apoyo a la conciliación y a la crianza. Hay una crisis global de los cuidados y una falta total de voluntad política y empresarial en ponerlo en el centro. Por ello tenemos que concienciar y visibilizar desde los medios para conseguir que forme parte de la agenda política. Que existan estos premios e incentiven la generación de contenidos en este sentido ayuda mucho para generar debate, para mostrar distintos puntos de vista y mostrar la diversidad de tipos de crianza, de modelos de conciliación y de maternidades que hay que representar. Nos tocará seguir alzando la voz hasta que se entienda que apoyar la crianza y la conciliación son claves de una sociedad con futuro.

Como miembro del jurado ha estudiado a los finalistas y ganadores de esta categoría, ¿qué me podría decir de ellos?

Que representan eso que decía: la diversidad. Malasmadres siempre ha defendido que no hay solo una manera de criar o entender la conciliación, que hay tantas como tipos de familias. Y esta categoría es reflejo de ello, de que tienen cabida todas las maternidades y eso lo hace mucho más interesante y global. Ha sido un honor conocerlos y disfrutar de estos blogs, de los que ya me considero fan absoluta. ¡Les seguiré la pista! Porque en la maternidad una aprende cada día a hacerlo mejor, con sus propios recursos y limitaciones pero siempre apoyándonos y creciendo en este duro trabajo diario, en el que muchas veces nos sentimos solas. Es increíble el poder de acompañar que tienen los blogs y las redes sociales en este sentido.

Malasmadres elaboró hace poco un estudio muy completo, Las invisibles, que presentó en las primeras jornadas Yo no Renuncio, también organizadas por el club. No paran ustedes quietas. ¿Qué será lo siguiente con lo que nos sorprendan?

Esta lucha no para. No podemos parar. Porque si no caemos en el peligro de anestesiarnos, de aceptar y de no avanzar. Hay que seguir visibilizando y forzando el cambio, concienciando y trabajando en servicios que ayuden a las Malasmadres, mientras el Gobierno y las Administraciones Públicas no miran de frente a un problema social que nos implica y nos afecta a todos y a todas, que marca el futuro de una sociedad que se ha cansado de "sobrevivir" a la no conciliación como puede. Así que seguiremos. Estamos trabajando en un servicio que pueda compensar la destrucción de empleo que estamos sufriendo las mujeres madres en esta crisis y en un proyecto de Escuela de la conciliación, fundamental para poder generar contenido de calidad e informar a la comunidad, empresas, autónomas de una materia que sigue siendo nueva y desconocida para muchos y muchas. Os iremos contando muy pronto, espero.

Me consta que tenían previsto reunirse el pasado viernes con la ministra de trabajo. ¿Qué van a trasladar a Yolanda Díaz?

Queremos hacerle llegar la situación de abandono que estamos viviendo desde que comenzó esta pandemia, además de presentarle todo el trabajo que hacemos desde la Asociación, cuyo objetivo último es un Plan Nacional por la conciliación. Vemos fundamental que la conciliación tenga una mesa de Diálogo y sea competencia a tratar con urgencia. También queremos hacerle llegar nuestra propuesta del Trabajo a Distancia que ya compartimos con su Ministerio en junio y que planteaba entre las líneas fundamentales que la regulación se hiciera con perspectiva de género. Por último, le presentaremos los principales datos de Las Invisibles para que se entienda que estamos ante una crisis de los cuidados que necesita soluciones.

Además de los Premios 20Blogs, este año y en esta gala celebramos el 20 aniversario de 20minutos. ¿Dónde le gustaría o cree que deberíamos estar en materia de conciliación dentro de 20 años más?

El sueño de esta lucha es sin duda que el día de mañana nuestras hijas no tengan que renunciar y puedan elegir libremente. Vamos muy lentos. Pero al menos espero que tengamos ese Plan Nacional de conciliación, que pongo las medidas mínimas para empezar a dar pasos claros y que permitan que una mujer madre pueda seguir desarrollándose profesionalmente si quiere, pueda criar por más tiempo si así lo desea y sienta que no está sola en esta gran labor social que hacemos por y para todos. ¡No renunciamos!

