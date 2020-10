La Generalitat contractarà 260 rastrejadors i obrirà més consultes a les vesprades

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la contractació de 260 rastrejadors per a reforçar la traçabilitat del coronavirus en la sanitat valenciana, així com l'aprovació aquest divendres del programa d'autoconcert d'Atenció Primària, "una vella reivindicació", per a obrir més consultes a les vesprades. "La Comunitat està en millor situació que unes altres pels professionals i perquè hem actuat tenint en compte els criteris sanitaris", ha asseverat.

En la sessió de control en Les Corts, ha defés que "ara és el moment de parar la pandèmia" mitjançant el reforç de l'equip valencià de rastrejadors i dels ambulatoris per a "superar una situació molt difícil", en resposta a les crítiques de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, de si el Consell segueix criteris tècnics, sanitaris o polítics en sanitat després de l'anunci de la reversió del departament de Torrevella el 2021, quan acabe el contracte amb Ribera Salud a l'octubre.

Puig, també líder del PSPV, ha sostingut que el PP pot estar tranquil perquè "el sistema públic de salut valencià està absolutament blindat i no necessita cap llei", destacant que la Generalitat ha invertit des del 2015 més de mil milions en sanitat.

"És una qüestió de model, no estem en contra de les empreses, ho estem demostrant clarament, el problema és el model fracassat" de l'anterior govern 'popular', ha recalcat, per a insistir que el Consell està "preocupat i ocupat a intentar superar la pandèmia".

En concret, el ple del Consell té previst aprovar aquest divendres el programa d'autoconcert per als equips d'Atenció Primària, una iniciativa que començarà a posar-se en marxa durant la pròxima setmana i que pretén millorar l'assistència amb l'increment de les consultes a les vesprades, segons fonts de Presidència.

Paral·lelament, la Generalitat contractarà 260 rastrejadors més en funció de l'evolució de l'emergència sanitària. Es tracta de llicenciats que han superat l'examen MIR però no han accedit a una plaça i que ajudaran en la vigilància, seguiment i detecció de casos.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, també ha replicat a les crítiques del PP que el Consell "sempre ha comptat amb la col·laboració de la sanitat privada quan ha sigut necessari i no ha pogut arribar a totes les necessitats". Això sí, ha exigit no confondre la col·laboració amb "cedir la gestió pública a una empresa i que tots els beneficis vagen als accionistes". "Si volen conéixer la veritat del model del PP, lligen la sentència de la 'Gürtel'", ha reblat.

Per la seua banda, la síndica 'popular' ha tornat a exigir una retallada de l'administració, dels "330 intocables" alts càrrecs del Consell, per a fer més PCR, reforçar els ambulatoris i protegir els sanitaris, així com acabar amb les "escandaloses" llistes d'espera i ajudar els autònoms i les empreses. "És una qüestió de prioritat política, de principis, moral i ètica", ha reivindicat.

El PP portarà a Europa "la trama dels germans de Puig"



D'altra banda, la portaveu adjunta del PP, Eva Ortiz, ha anunciat que portaran a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau una subvenció finançada amb fons de la UE a la qual es van presentar el 2019 tres empreses (Comunicacions dels Ports, Mas Mut i Lamp Telecomp), per a la qual "els germans de Puig van presentar tres factures de 312.000 euros". "L'empresa que va emetre les tres factures va ser Kriol, la mateixa dels socis dels seus germans, també imputats; és la mateixa trama de sempre", ha denunciat.

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler (PSPV), ha objectat que es tracta d'empreses que es van presentar a unes ajudes en concurrència pública, una cosa que està "perfectament supervisada per l'administració i que si no ho està se supervisarà". "Quin poca vergonya", ha criticat apuntant una condemna a l'Ajuntament d'Oriola a pagar quatre milions per deixar desert un concurs del servici de fem.