El espectacular vestido de Nicole Richie que deslumbró a todos en los Billboard Music Awards 2020

Anoche se celebraron los Billboard Music Awards 2020en una de las ceremonias más atípicas de los premios. Debido al coronavirus, solamente los ganadores de cada categoría asistieron a aceptar sus premios.

Con Kelly Clarkson como presentadora, también asistieron para actuar John Legendinterpretando Never break,BTScon Dynamite,Sia con Courage to Change yDemi Lovatocon Commander in Chief.

"Esta noche se trata de la forma en que la música nos toca a todos porque la música se conecta con nosotros de muchas maneras, sin importar quién seas, a veces nos conmueve literalmente", dijo la presentadora.

Con personalidades como Harry Styles, Lizzo o Billie Eilish que asistieron a recoger sus premios, el look que más impactó fue el de la diseñadora Nicole Richie.

Nicole Richie en los Billboard Music Awards 2020. GTRES

Vestida por Christian Siriano, el diseñador que impactó al mundo junto a Billy Porter con el vestido smoking, Richie apareció con un espectacular vestido de corte asimétrico de tul negro con pétalos negros cosidos a la tela.

Para completar el look, la personalidad televisiva llevó un bandeau negro con la parte de abajo a juego, rematándolo con unos zapatos también negros de plataforma que estilizaban aun más si cabe la tonificada figura de Richie.

El broche de oro lo puso su maquillaje, con un potentesmokey eye con efecto halo en rosa, combinándolo con su labial. Para no quitar el protagonismo a su look, Nicole optó por recoger su larga melena rizada en un moño francés, adornado con un pasador plateado.