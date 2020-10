Caballero (PSdeG) no descarta "ninguna opción" para Ourense pero "lo mejor" sería un apoyo del PP a la moción de censura

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas coincidiendo con su participación en el congreso de la sección de industria, construcción y agro de UGT en Galicia.

Cuestionado sobre si se trasladó a Ferraz la posibilidad de formar un gobierno apoyados en el PP para echar al actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, Caballero ha apuntado que el PSOE "mantiene diálogo y comunicación continua entre todos los compañeros, a todos los niveles", pero ha subrayado que "en este momento la relación de todo el partido está en el trabajo que se está haciendo en Ourense".

"Los diálogos en relación a Ourense están siendo llevados a cabo por el secretario provincial y por el portavoz municipal", ha resuelto el líder socialista.

PP Y FEIJÓO, "RESPONSABLES"

Así las cosas, ha avisado de que "Ourense está en una situación de crisis municipal muy grave" y ha acusado de este "caos" al "pacto contra natura" del PP con Pérez Jácome. Los populares y Feijóo "son responsables", ha criticado, "y el PP tiene que posibilitar una solución al problema de Ourense". "No le corresponde intentar protagonizar ningún tipo de éxito, porque es el mayor fracaso y lleva su nombre y sus siglas", ha ahondado.

En este escenario, ha afirmado estar "trabajando con rigor, manteniendo vías de diálogo en una situación excepcional" y "estudiando todas las posibilidades".

"Si el PP quiere colaborar, puede hacerlo de una forma muy sencilla, poniendo un voto, una firma, un apoyo de carácter técnico, de uno de sus concejales. No hace falta siquiera siete. Si quiere desbloquear hoy, no tiene más que poner una firma en una moción de censura firmada por todas las fuerzas que están en la oposición y que no fueron cómplices de lo que ocurrió", ha insistido.

Para Caballero, "eso sería una solución viable", si bien ha admitido que "hay distintas vías encima de la mesa y el PP tendrá que decir con claridad en qué vías trabaja".

En cualquier caso, lo que ha rechazado es "si quiere lavarse la cara de su responsabilidad y no ser parte de la solución". De ser ese el supuesto, ha precisado, "que lo diga".

El PSOE en Ourense y su portavoz municipal está "manteniendo vías de diálogo con todas las fuerzas políticas en Ourense para trasladar ese posicionamiento genérico que el PP a través de su portavoz le trasladó, pero que hay que concretar muchos detalles", ha insistido.