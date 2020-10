Paz Padilla desvela qué compañera de Mediaset ha sido uno de sus mayores apoyos: "No me soltó ni un día"

A Paz Padilla, sin lugar a dudas, las redes sociales le están ayudando a superar el fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal, quien falleció a causa de un tumor cerebral el pasado 19 de julio, y es con ellas con las que le manda mensajes emocionada desde el aniversario de su boda hasta en el día de su cumpleaños o, a finales del verano, brindando con él mirando la puesta de sol en el horizonte gaditano.

La presentadora, que hace un mes cumplía 51 años, llevó la enfermedad de su pareja en la más absoluta intimidad y solamente sus más allegados sabían por lo que estaba pasando. Y para muestra está cómo ha cuidado de su madre la joven Anna Ferrer, que considera que juntas forman "el mejor equipo".

Pero tras el fallecimiento comenzó a recibir multitud de muestras de cariño y afecto no solo de sus casi dos millones de seguidores en Instagram, sino también de sus compañeros de reparto en series como La que se avecina o de tertulianos y colaboradoras de otros programas de Mediaset.

Pero ya había alguien que compartía platós y pasillos con Padilla que se convirtió en indispensable para ella por cómo ha estado pendiente día y noche para saber cómo se encontraba, si necesitaba cualquier cosa o, directamente, para hablar en esos duros momentos y desahogarse: Emma García.

La presentadora de Sálvame y también jurado de Got Talent poco a poco va volviendo a retomar su rutina y su trabajo, las grabaciones y las horas en los estudios de Telecinco, y ha decidido que era el momento de rendirle un pequeño homenaje a la conductora de Viva la vida por todo lo que ha significado para la humorista gaditana estos meses.

"Una comida muy especial con una muy buena amiga, Emma García, que no me soltó ni un solo día, que solo me dio amor y fuerza. Ella es tan grande que te puedes refugiar bajo su copa. Gracias por dar tanto a cambio de nada, te quiero", escribió Paz Padilla como pie de foto de una instantánea en la que puede verse cómo ambas disfrutan de una sobremesa.

Por su parte, García utilizaba la misma imagen aunque, además de un texto breve pero elocuente ("¡Compartiendo vida! Gracias Paz, ¡te quiero mucho!"), utilizaba multitud de hashtags, entre los que destacan #EnLaMejorCompañía o #MultiplicandoSonrisas.

No hay que olvidar que la periodista vasca de 47 años habló de su amiga poco después de que ocurriese la tragedia en términos de admiración y de cariño. "Es una de las mejores compañeras que puedes tener y no solo como compañera, los que sabíamos la historia no entendíamos dónde sacaba la fortaleza y el humor que tenía", afirmó en aquel entonces.