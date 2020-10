València supera les 1.500 intervencions de poda en l'arbratge al setembre

El Servei Municipal de Jardineria Sostenible i el personal de l'Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars han efectuat durant el mes de setembre 1.530 intervencions de poda. D'elles, 160 (una mica més del 10%) corresponen a actuacions no programades prèviament i dutes a terme amb caràcter urgent per avisos atesos. A més, tots dos serveis han realitzat la cobertura habitual de les necessitats ordinàries per al manteniment de les zones enjardinades.

El vicealcalde de València i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat que entre els treballs que s'han dut a terme hi ha poda d'arbres i palmeres, eliminació de palmes seques o la recollida de dàtils per a reduir el pes i el risc de trencaments.

Entre els carrers i places que han sigut objecte d'actuacions completes estan les de Guàrdia Civil (82 palmeres) o Jaume Roig (50) així com Hernández Lázaro, Ricardo Micó o la porta de la Mar, entre altres.

A més, els operaris han dut a terme una "poda de cirurgia" en un om exemplar dins del jardí del Túria i han regat en dues ocasions l'arbratge acabat de plantar en la zona sud de la ciutat.

"Ens trobem davant actuacions que responen majoritàriament a la programació del servei municipal i de l'organisme autònom, que hem complementat amb l'atenció dels serveis urgents alertats per la ciutadania", ha explicat Campillo, que també ha posat en valor l'activació d'un nou equip per a resoldre incidències de l'arbratge per afecció a propietats públiques i privades en la zona nord de la ciutat.

A més, s'han efectuat intervencions per a controlar la vegetació en 25.657 escocells de la ciutat.

Manteniment en jardins

Altres treballs realitzats en les zones enjardinades de la ciutat es corresponen amb retallades, podes i segues. Tot això al marge del manteniment del mobiliari urbà, de zones de jocs infantils (fins al dia 18, quan es va determinar que s'havien de precintar per a combatre l'expansió del coronavirus), d'obra civil i de reparació de xarxes de reg, a més de la desinfecció diària de les zones infantils, la neteja de les fonts ornamentals i els tractaments fitosanitaris.

Entre les intervencions més destacades es troba la ressembrada de praderies en la zona nord. D'altra banda, dins del Pla de Millora i Foment de la Biodiversitat s'han practicat segues en totes les superfícies per a regenerar-les, regar-les i monitorar l'evolució de la biodiversitat.

Control del morrut roig en palmeres

D'altra banda també s'han efectuat treballs de seguiment de la plaga del morrut roig (Rynchophorus ferrugineus) de les palmeres i s'han elaborat tractaments de tarongers per a controlar els atacs de mosca blanca i el control d'afeccions fúngiques en rosers.

Per exemple, en la plaça d'Enrique Granados s'ha realitzat un tractament amb microinjecció en el tronc per a combatre la plaga de la vespa formadora de agalles en ficus.

També s'ha intervingut en grans zones enjardinades com les de Sociòpolis, la Rambleta, Blasco Ibáñez o el Parc Central, així com en jardins de barri com els d'Alfons el Benigne, Castellonet-Joan XXIII, plaça de l'Església del Forn d’Alcedo, Víctor Hino o Poeta Cervera i Grifol.

A més, s'ha donat d'alta un nou espai enjardinat en Benimàmet, en el Camí Nou de Paterna, i s'han instal·lat jardineres en l'entrada de quatre centres educatius.