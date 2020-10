Canciones para hacer un striptease

La música, las melodías, puede ofrecer registros idóneos para la insinuación, con toques cálidos que sirvan para caldear cualquier ambiente para el enamorado o la enamorada. Son muchas las canciones que se ajustan a un perfil para poder hacer un striptease a la pareja.

Por supuesto no podía faltar la insinuante You can leave your hat on (Puedes dejarte puesto el sombrero), interpretada por Joe Cocker mientras KIm Basinger se desnudaba ante Mickey Rourke en la tórrida pelicula Nueve semanas y media. Aquí hay algunas propuestas más, realizadas por un usuario de 20minutos y votadas por los lectores. Lista creada por guilleelgarosa1