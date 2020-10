El sector de la restauración, contra el cierre de bares y restaurantes en Cataluña: "Ha sido un mazazo"

El sector de la restauración de Catalunya ha mostrado su descontento con la medida que ha anunciado este miércoles el Govern de cerrar bares y restaurantes hasta final de mes para frenar los contagios por coronavirus.

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) ha cifrado en 900 millones de euros las pérdidas derivadas del cierre de los locales y ha anunciado que recurrirá esta medida ante el TSJC.

"La FECASARM solicitará al Tribunal Superior de Justicia, como medida cautelarísima, la suspensión de la vigencia de la resolución, ya que la consideramos absolutamente desproporcionada, arbitraria, e ineficaz. Si reducir el horario es desproporcionado, cerrarlo todo aún lo es más", han señalado en un comunicado.

Según la Federación, unos 30.000 locales se verán afectados por el cierre de 15 días, lo que provocará una pérdida de 2.000 euros diarios de media a cada uno. Además, prevé que el número de empresas del sector de la restauración que no podrán llegar a finales de año subirá del 40% hasta el 50%.

"El propio secretario de salud pública ya reconoció que nuestros locales no son inseguros y, con la experiencia vivida, deberían ver que, cuando se han adoptado medidas más restrictivas, los contagios han aumentado, ya que nuestros espacios son seguros, no como los lugares donde la gente se reúne de forma alternativa ante la inexistencia de lugares legales y seguros", ha afirmado el presidente de FECASARM, David López.

Por su parte, El Gremi de Restauració de Barcelona ha asegurado que el cierre de bares y restaurantes durante 15 días "hundirá Barcelona" y "destruirá el motor" de la economía catalana.

"Antes de tomar una medida drástica de cierre de la actividad de restauración, una medida que perjudique aún más la viabilidad económica de miles de familias, y antes de hundir la ciudad de Barcelona con una medida de estas características, se deben encontrar alternativas", ha pedido el director general de la entidad, Roger Pallarols, que ha asegurado que la decisión del Govern es "inapropiada" y jurídicamente "muy cuestionable", y ha afirmado que la recurrirán.

La patronal catalana de la pequeña y mediana empresa PIMEC también se ha pronunciado contra las medidas anunciadas por el Govern. En un comunicado, ha recordado que los focos de contagio "no se están produciendo principalmente en el ámbito laboral o empresarial" y ha pedido que se establezcan "otras medidas y campañas de concienciación para disminuir la actividad social, que es donde verdaderamente se está ocasionando la transmisión del virus".

Por otra parte, ha reclamado que las restricciones sean más graduales y que las medidas compensatorias anunciadas por el Govern se implementen de manera urgente en los sectores más afectados, "al igual que están haciendo otros países de nuestro entorno".

Concentración en Sant Jaume

Ante el anuncio del cierre de bares y restaurantes, varias personas del sector de la restauración se han concentrado esta mañana en la Plaça Sant Jaume para protestar contra la medida y, más adelante, han cortado la Via Laietana y la Gran Via.

Personas del sector de la restauración cortan la Gran Via de les Corts Catalanes como protesta por el cierre de bares y restaurantes. Judith Calderón

"La noticia ha sido un mazazo. Ahora que empezábamos, no digo a respirar, pero sí a notar un poco más de movimiento, nos cierran. Estábamos convencidos de que, cuando dijeron que tomarían medidas, serían en la línea de Madrid o de Navarra, limitando las horas, que ya nos parecía una locura y no le veíamos el sentido, pero pensábamos que iba a ir por ahí. Un cierre total de un sector que ya está muy afectado hace que no levantemos cabeza", lamenta Alberto Barros, portavoz de la Asociación de Propietarios de Bares y Restaurantes de Gràcia.

Los comerciantes, contra las restricciones de aforo

Además del cierre de bares y restaurantes, el Govern también ha anunciado la medida de limitar el aforo de los comercios al 30%. Le entidad Barcelona Comerç ha mostrado su desacuerdo con las restricciones al considerar que, "con el respeto que merecen los criterios médicos y científicos, hay una falta de evidencia en la efectividad de estas nuevas restricciones que tendrán un gran impacto en las empresas del sector".

"La limitación del aforo de las tiendas al 30% es un perjuicio muy importante para el comercio de proximidad, donde los metros cuadrados de muchos locales reducen a poco más de uno o dos clientes la entrada a los establecimientos. El sector no entiende estas restricciones cuando las colas en las puertas de las tiendas demuestran que se están cumpliendo todas las medidas de distanciamiento en el interior de los comercios donde, además, se han instalado pantallas protectoras, el uso de mascarillas es obligatorio, de desinfecta de forma continuada y el gel hidroalcohólico está a disposición de los clientes", han señalado en un comunicado.