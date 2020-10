Nerea confirma el regreso de 'Tu cara me suena 8' más de siete meses después de su parón

La crisis del coronavirus provocó que muchos programas tuvieran que parar sus emisiones y sus grabaciones. Entre ellos, Tu cara me suena fue uno de los más afectados, pues el no poder llenar todas sus butacas de público ha provocado que sea uno de los pocos formatos que aún no haya regresado a la televisión.

El 20 de marzo fue la última gala que se emitió y, desde entonces, no ha habido ni rastro del talent de imitaciones, aunque ya se adelantó que el rodaje se había pospuesto hasta noviembre. Pero ahora ha sido la extriunfita Nerea quien lo ha confirmado.

La catalana acudió este martes a Pasapalabra como invitada y confirmó que por fin sus compañeros y ella vuelven a Tu cara me suena: "Había ganas. Ha sido casi como si hiciéramos dos ediciones diferentes con este parón".

La última entrega fue la Gala 11, aunque la 12 ya está grabada. Todavía quedarían por rodar las dos siguientes y la semifinal y la final, que son en directo como en cada edición. En el formato, el público cumple un papel importante, pues tiene que votar a cada concursante y son responsables de la mitad de la puntuación.