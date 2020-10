Más de un centenar de personas reclama a la Junta jornada continua en los colegios mientras dure la pandemia

"Claro que no hay evidencia científica de que con la jornada partida hay más contagios, pero en la situación en la que nos encontramos debe primar la salud e igual que se confinan pueblos y ciudades sin preguntar a nadie con los colegios deberían actuar igual", ha explicado el portavoz de la plataforma en defensa de la #jornadacovid, Eduardo Curiel, que ha lamentado que ni el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ni el vicepresidente, Francisco Igea, ni la consejera de Sanidad, Verónica Casado se haya dignado a recibirlos cuando su un colectivo "muy grande".

Pancartas con lemas con lemas como 'Jornada continua, por favor'; ¡Queremos jornada Covid en Valladolid' y 'En pandemia la jornada continua apremia' han presidido una movilización en la que han participado padres de 18 centros de la Comunidad. Durante la movilización también se han escuchado consignas com 'Igea decide los niños te lo piden y 'Esta jornada, de segura nada'.

Durante la concentración, Curiel, en nombre de la plataforma, ha leído un manifiesto en el que se reclama a la Consejería de Sanidad, "como máximo responsable en la gestión de esta alerta sanitaria", implantar de manera "excepcional" la jornada continua para reducir el horario de presencia en aquellos colegios que a día de hoy tengan jornada partida y con el único objetivo de "minimizar" posibles riesgos de contagios y con una duración ligada a la de la pandemia. El documento recoge también que será decisión de los padres que sus hijos permanezcan en el centro desde la hora de comer en adelante.

"Creemos que el mantenimiento de la jornada partida en los Colegios en esta situación, no es compatible con una actitud responsable de las autoridades, ya que se expone de manera innecesaria a toda la comunidad educativa a un riesgo elevado de contagio", añade para aclarar que su petición está regulada en la normativa de Educación ya que el procedimiento para su adopción no puede depender de la libre decisión mayoritaria de los padres ni de la del colegio, sino que debe ser impuesta por las autoridades sanitarias en función de criterios de salud pública, además de que no se trata de una medida indefinida en el tiempo, sino extraordinaria y limitada al tiempo de pandemia.

En la lectura se ha recordado los esfuerzos que las autoridades están pidiendo a la población para limitar salidas y encuentros con personas no convivientes. "Y sin embargo, en el colegio, se convive con no convivientes y en colegios con jornada partida, un alto porcentaje de niños pasan más de 7.5 horas en el centro al tener que utilizar el servicio de comedor", explica.

En este punto, el manifiesto ha enumerado razones por las que reducir la estancia en los colegios "minimiza" los riesgos de contagio. Así, aseveran que la Jornada partida multiplica el número de usuarios del comedor escolar y contradice las evidencias científicas que aconsejan reducir el uso de espacios cerrados sin mascarilla.

"El número de usuarios del comedor, lugar cerrado en el que no se puede usar mascarilla, pasaría del 75 por ciento con jornada partida al del 30 por ciento con jornada Covid", explican. Además, la jornada partida aumenta el número medio de horas en el centro escolar, lo que, a su juicio, contradice la evidencia científica que aconseja minimizar el tiempo de contacto social.

"Con jornada partida un 75 por ciento de los niños comen en el comedor y están en el centro 7,5 horas. Un 25 por ciento de los niños se van a casa a comer y vuelven, estando en el centro 5,5 horas. La media de estancia en el centro es de siete horas. Con jornada obligatoria sólo de mañana, el 70 por ciento de los niños se va a casa cuando acaba la mañana, estando cinco horas en el colegio. El 30 por ciento comen en el comedor y pueden necesitar estar en el colegio hasta las 17.00 horas, están 7,5 horas en el colegio. La media de estancia en el centro es de 5,75 horas. La media de estancia en el colegio pasaría de 7 horas de media con jornada partida a 5,75 horas con jornada Covid", concluye.

Además, la jornada partida aumenta los grupos de contacto, por lo que, señala el manifiesto, contradice los esfuerzos que se piden a la sociedad para reducir la diversificación de contactos sociales. "Con jornada obligatoria sólo de mañana sólo el 30% de los niños tienen estos contactos adicionales", insiste.

Por otra parte, la jornada partida multiplica la concentración de personas en las salidas y entradas, lo que contradice los esfuerzos que se piden a la sociedad para evitar aglomeraciones.

La jornada partida implica dos momentos del día en que se concentran el 100 por cien de los padres. La jornada Covid implica una concentración del 100 por ciento de los padres a las 9.00 horas y una del 70 por ciento a las 14.00 o 14.30 horas. El 30 por ciento restante de los padres va recogiendo a los niños sin concentraciones. "La jornada partida implica pues un aumento del número de veces en que se ha de ir al colegio, y del número de personas que se concentran cada vez", continúa.

Existe y se constata, agrega, un riesgo de aglomeraciones en la salida por la tarde a partir de las 17 horas por se favorecen las concentraciones de familias próximas a los colegios donde muchos menores juegan sin mantener la distancia de seguridad y durante más tiempo al haber acabado la jornada escolar. Algo que no ocurre, incide, con la salida a partir de las 14 horas para acudir a comer a sus casas, evitándose así este riesgo en el 70% de los casos.

Todos estos argumentos concluyen en que la duración de la jornada escolar afecta al tiempo e intensidad de los contactos y al uso del comedor, sitio cerrado donde no se puede usar mascarilla, por lo que el tipo de jornada no es una cuestión neutra para la transmisión del virus, ni debería por tanto serlo para las autoridades sanitarias, por lo que se hace pues necesario un pronunciamiento "expreso" de Salud Pública.

"La jornada partida contradice los esfuerzos que la sociedad hace en otros sectores para luchar contra la pandemia y el criterio de las autoridades sanitarias que los imponen. Por tanto, siguiendo el criterio de la propia autoridad sanitaria en el resto de los ámbitos de la vida, se debe concluir que la jornada partida implica un aumento del riesgo de contagio", expone el manifiesto que concluye con una solicitud a la Junta para que acuerde el cese de la jornada partida en los colegios que aún la tienen y en su lugar acuerde establecer en la jornada escolar obligatoria sólo por la mañana.